PREDSEDNIK SRBIJE U OBILASKU ISTOČNE SRBIJE: Do 2026. godine pokušaćemo da nam neto plate budu 900 ili 1.000 evra

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u poseti Istočnoj Srbiji.

Predsednik je najpre obišao rekonstruisane deonice Golo Brdo-HE Đerdap, a nakon toga je obišao i rekonstruisane mašinske prostorije u Hidroelektrani Đerdap.

Predsednik Srbije je razgovarao sa predstavnicima lokalne vlasti, ali i zaposlenim radnicima koji aktivno rade na rekonstrukciji ovog puta.

Prilikom razgovora sa građanima koji su došli da pozdrave predsednika Vučić je rekao da je svuda u Srbiji problem radna snaga, da nema dovoljno ljudi, dovoljno zanatlija...

- Ljudi u Tekiji su mnogo zadovoljni ovim što ste uradili. Znam da je svuda problem da se nađu radnici, da nema dovoljno ljudi za rad, zanatlija, ali dobro je da radite. Tekija izgleda sada potpuno drugačije nego ranije, pogotovo kada su bile one poplave, sada je mnogo lepša. Mnogo mi je drago što sam se ispričao sa vama, izvinite što vas ometam i gnjavim, ali morao sam da vidim sve ovo. Istočna Srbija je sada prelepa, oduševljen sam bio kada sam izašao iz helikoptera i seo u automobil i provozao se ovim mestima - naveo je Vučić u razgovoru sa radnicima.

Predsednik Srbije je rekao da Tekija danas izgleda potpuno drugačije i dodao da je istočna Srbija prelepa, čudesna.

Vučić je rekao da bi se Srbija teško odlučila da sve ovo radi sama, bez podrške EU.

Predsednik Srbije je sa radnicima razgovarao o uslovima pod kojima rade, kao i kakve su njihove impresije o poslu i napretku radova.

- Stižu li vam plate na vreme? Imate li dovoljno radnika da sve završite na vreme? Dobro je da je na vreme plata, da ste vredni, samo tako nastavite da radite - poručio je Vučić radnicima.

- Borićemo se za to da imate veće plate i da bolje živite i planirate budućnost za sebe i svoju decu - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije nakon obilaska rekonstruisane deonice Golo Brdo-HE Đerdap, obilazi i rekonstruisane mašinske prostorije u Hidroelektrani Đerdap.

- Mi ćemo da brinemo o energetskoj bezbednosti Srbije. Jer u godinama koji dolaze biće velika borba oko struje, jer više ćemo da trošimo, a ne da uništavamo po Srbiji. Svako je srećan kad prođe pored kontrolnog tornja. Hvala svima koji rade ovde, hvala vašim porodicama, biće povećanja plata, da obezbedite što bolje uslove za vas i vašu decu - rekao je predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u narednim godinama biti većih ulaganja u elektroprivredu, jer će to biti godine velike borbe da se obezbedi balansirana prizvodnja struje.

Vučić je, pred obilazak Komandnog tornja za upravljanje brodske prevodnice na Đerdapu, istakao da država mora da brine o energetskoj bezbednosti Srbije.

Rekao je da je sa šefom Delegacije EU Semom Fabricijem dogovorio, iako, kako je dodao, još nije dobio pristanak, da se grant za Đerdap 2 poveća sa 40 na 42 odsto.

Ukazao je da je zbog kontrolnog tornja veoma srećan, i da je teško da bi se odlučili da ga radimo sami da nismo imali veliku podršku EU. Radnicima je poručio da će se država boriti da imaju veće plate i da mogu još bolje da žive, i planiraju budućnost za sebe i decu.

Obilazak Komandnog tornja za upravljanje brodske prevodnice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je i Komandni toranj za upravljanje brodske prevodnice.

Obilasku prisustvuju i ministar građevinarstva Tomislav Momirović, kao i predsednici opština istočne Srbije.

Tokom posete komandnom tornju Milorad Dučić uručio je predsediku Srbije poklon fotografiju sa mapom Srbije.

Obraćanje Ines Ajale Sender i Sema Fabricija - Čast mi je biti svedok i proslaviti završetak radova ovog izvanrednog projekta nadogradnje brodske predovdnice Đerdap I, koji je finansiran od strane Instrumenta za povezivanje Evrope. Htela bih da se koncentrišem na važnost unutrašnjih plovnih puteva. Veoma je važan za sve države u Evropi. Moramo da obezbedimo dobru infrastrukturu kako bi mogli što više da napredujemo - rekla je evropska kordinatorka za koridor Rajna-Dunav gđa Ines Ajale Sender. - 21. juna Evropska komisija je usvojila Naiades tri, okvir za jačanje budućeg evropskog plovnog transporta - rekal je Ines. Radovi su vredni 28,5 miliona evra, a 60 odsto sredstava je obezbeđeno iz kredita Evropske razvojen banke a ostalih 40 odsto je grant Connecting Europe facility fonda. - Ovo je istorijski momenat, posle četiri godine evo nas ovde, gde možemo da proslavimo ovaj uspeh. Veoma sam ponosan na sve što smo postigli - rekao je direktor Evropske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i životnu sredinu Dirk Bekers. - Čast mi je da budem ovde, moje kolege iz Brisela su već dosta rekli o ovom važnom projektu, a ja bih želeo da dodam samo još tri stvari. Prva stvar, ekonomska vrednost, ovaj projekat predstavlja dragulj srpske ekonomije, i cilj nam je da ovaj projekat produžimo na 30, 40 godina. Druga stvar, Srbija i EU da dele transportnu politiku, Dunav je važna mreža, i sa ovim ćemo podići efikasnost ovim putem. EU je bila partner Srbiji u sređivanju koridora 10, a sada smo srećni što smo deo i ovog projekta. Treća stvar, tiče se okologije, važnost ovog projekta, plovidba čine najzeleniji vid transporta, i zalažemo se da Srbija u budućnosti koristi više ovu granu saobraćaja, a i naravno porast zaštite sredine. Čestitam svima, treba da budete ponosni na sve što ste uradili - rekao je Sem Fabrici. Fabrici je istakao da uprkos kovidu sve se na vreme završilo.

- Poštovani, pre svega dragi radnici, Dunav ide duže kroz Srbiju nego kroz bilo koju državu, i pre nekih 125 godina jedan inženjer je predložio da se ovde napravi HE, i uz te nacrte je napravljena ova centrala. Genijalna ideja Lutera je čekala 80 godina do realizacije, a Jadranka me je šapnula o tri značaja ovog projekta, ali ja bih dodao još jedan značaj. Poslednje radove smo ovde završili 1970, to je bio simbol snage Jugoslavije, danas kada pravimo novi put, i nećemo samo da uradimo Kladovo-Golubac, nego i Golubac-Milanovac, sve to radimo kada srpska država ima ekonomsku moć. Svi oni koji su otišli u Nemačku i Švajcarsku mogu da se vrate u zemlju, danas mi Srbi vraćamo jedan modernizovan rečni put. Ono što je važno je da kažemo hvala Evropljani - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je zadovoljan što je EU takođe prepoznala uspeh ovog projekta.

- Za mene kao predsednika Srbije je od ključnog značaja je energetsko snabedevanje i energentska bezbednoist naše zemlje i za to ću se boriti. Moj posao je da gledam u našu decu kako bi im ostavili dobru budućnost - rekao je Vučić:

Predsednik je istakao da će država uložiti još 380 miliona evra u HE Đerdap.

- Moramo da mislimo o našoj budućnosti. Potrošnja električne energije je veoma važna stavka za svaku zemlju pa tako i za nas. Zato ću da se borim za stabilnost električne energije, jer bez struje smo ništa - rekao je Vučić

- Strahovito je važno da pokažemo promišljanje i pogled u budućnost. Ja govorim samo ono što je instina, a ne ono što narod želi da čuje. Važno je da više vodimo računa o Dunavu takođe - naveo je Vučić.

Na pitanje o izgradnju luke u Prahovu predsednik je rekao da će to pomoći Srbiji da bude bolje pozicionirnaa ekonomski.

- Tim proijektom bismo zaposlili ceo nezaposleni Istočni deo Srbije i to je od nas od velikog značaja - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je cilj da se saobraćajnicama uveže cela istočna Srbija i da građanima bude dostupna svaka saobraćajnica.

- Mnogo toga radimo i gradimo, ali Prahovo nam jeste od ključnog značaja, jer luke su budućnost - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara o hemijskom parku u Negotinu predsednik Vučić rekao je da će se tokom narednih meseci detaljno znati kada počinje izgradnja.

- Imovina ljudi vredi mnogo više nego što je vredela juče, a da bi vredela više mi moramo da imamo hemijski park, luku prahovsko. To će sigurno pozvati deo, ljudi da se vrate u svoju zemlju. Do 2026. godine pokušaćemo da nam neto plate budu 900 ili 1.000 evra - rekao je Vučić.