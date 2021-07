Američka vojna komanda u Evropi donirala je tzv. kosovskim bezbednosnim snagama obaveštajne sisteme. S druge strane, zvanična Moskva upozorava da velike količine naoružanja Prištini isporučuju i nemački proizvođači oružja.

Najveći broj boraca, u odnosu na broj stanovnika, koji su uzeli učešće u redovima Islamske države, dolazi sa teritorije Kosova i Metohije. Po ovome su, kaže vojno-politički komentator Vlade Radulović, prvi u Evropi.

Naoružavanje tzv. kosovskih bezbednosnih strana počelo je, kaže on, 2016/2017. godine, a intenzivirano je u decembru 2018. godine.

- Tada su usvojena tri zakona koji se tiču kosovskih bezbednosnih snaga, odnosno ministarstva odbrane, odnosno onoga što će u perspektivi u narednih 10 godina postati takozvana vojska Kosova. Činjenica je, zapravo, da oni i sada postoje kao vojska Kosova, a druga je stvar koliko su moćni i snažni – kaže Radulović za “Novo jutro”.

Problem radikalnog islama, dodaje, ostaje na prostoru Kosova i Metohije.

- Pre nekoliko meseci govorili smo o tome da je na teritoriji severnog Iraka i dela Sirije došlo do buđenja zaostavština Islamske države, i da je došlo do pokušaja oslobađanja određenih boraca Islamske države koji se nalaze u zatvorima koje kontrolišu Kurdi. Paraleleno sa ovim, postoji problem koji se tiče boraca Islamske države koji su iskoristili sve ove godine, naročito od 2015. do danas, i prebacili se sa teritorije Bliskog Istoka na teritoriju Evrope – kaže Radulović.

U tzv. kosovske bezbednosne snage najviše ulažu Nemačka i Turska, kaže Radulović.

Prof. dr Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost kaže da na ovom primeru vidimo licemerje zapada – “crna rupa” Evrope podržava se u svakom smislu, pa i u smislu naoružavanja, a istovremeno se ćuti na napade na srpske civile kojih smo svedoci prethodnih nedelja, meseci i godina.

- Logika prodavaca naoružanja je vrlo jasna – da bi se oružje proizvodilo, mora se prodavati. Međutim, treba imati u vidu da Nemačka u svojim zakonima ima klauzulu da ne sme da prodaje oružje onim zemljama koje nisu članice NATO. Ovde se čak ne radi ni o zemlji, već o teritoriji, i to o otetoj teritoriji koju ne priznaje više od pola sveta – kaže Kajtez.

Dupli standardi i ignorisanje međunarodnog prava na kraju će se, ocenjuje Kajtez, zapadnim zemljama vratiti u njihovo dvorište.

- Gaje iluziju da im se to neće desiti, ali hoće i to veoma brzo – kaže Kajtez.