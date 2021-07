Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nametnuo je dopune u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Novinarka Olivera Miletović, istakla je za NOVO JUTRO TV PINK da to predstavlja direktan napad na Srbiju.

“Ova situacija vrlo podseća na aneksioni krizu pre Prvog i Drugog svetskog rata. Sve je u simbolima. Incko je doneo zakon na isti dan kada je i Austrougarska postavila ultimatum Srbiji 1914. Nema slučajnosti, imali su zle namere”, rekla je Miletović.

Kako kaže, imamo non pejper, gde nam se predlaže prekomponovanje granica, zatim i Rezolucije o Srebrenici u Prištini, Crnoj Gori …

Dodaje da se ne radi o aroganciji sa zapada, već, kako kaže, očiglednim ozbiljnim i zlim namerama.

“Sve je to udar na Srbiju i to zbog međunarodne politike, pre svega zbog velikog prisustva Kine i Rusije ovde, kao i unutrašnjeg jačanja, i u sklopu svih tih dešavanja nameće se i tema kriminalizacija predsednika Srbije. Da bi to razumeli moramo da se vratimo u 2003. godinu, da se setimo Zorana Đinđića i njegovog poslednjeg intervjua u kome kaže da o status Kosova i Metohije nema govora i da je to deo Srbije”, rekla je Miletović.

Ona je istakla da je tada krenulo njegovo povezivanje sa Zemunskim klanom. I podseća da je 7 dana nakon toga ubijen.

“Insistiralo se na njegovoj kriminalizaciji, on odlazi u istoriju kao premijer koji je bio u bliskom kontaktu sa mafijom i da je zbog toga ubijen. Ali već sada se zna da je njega ubilo Kosovo. Sve je to iz iste kuhinje, scenario je prepoznatljiv. Imamo medije i organizacije koje finansiraju stranci”, rekla je Miletović.

Vasilije Papović, glavni i odgovorni urednik dnevnog lista “Alo”, rekao je da je evidentno da Srbiju stiskaju sa svih stana i da postoji evidentan pritisak međunarodne zajednice.

“U Republici Srpskoj se desila dobra stvar, a to je da su srpske stranke postigle minimum koncezusa oko nacionalnih ciljeva”, rekao je Papović i dodao da, kada je u pitanju opstanak Republike Srbije uvek dođe do ujedinjenja.

Kako kaže, sada će i Dodiku, ali i svima njima, biti lakše da se bore sa aždajama i tim pritiskom međunarodne zajednice koji se, dodaje, neće zadovoljiti dok ne ukinu RS što im je krajnji cilj.

