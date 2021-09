'NEĆE VAM BITI NIMALO PRIJATNO ZBOG VAŠIH GADOSTI' Marko Đurić odbruiso Draganu Đilasu nakon brutalnih napada na decu predsednika Srbije

Ambasador Srbije u SAD, Marko Đurić oglasio se danas povodom brutalnih napad ana sina predsednika Srbije.

Prenosimo u celosti njegovo saopštenje:

Napad na Danila Vučića obiće se Draganu Đilasu i njegovoj mašineriji o glavu. Srbija decu ne oprašta i u Srbiji se za razapinjanje porodica plaća visoka politička i moralna cena. Ima nas koji ćemo nastaviti da se za to brinemo svakoga dana i posebno i baš kada im se zbog dubine sopstvemog pada, od dubine bude učinila visina. Dragan Đilas ma kako moćnim se sam sebi i svojim uvlakama (pravim uvlakama, a ne gebelsovskom propagandom nabeđenih) činio, jeste ipak samo hijena bez političke budućnosti, koja svakim novim napadom na porodicu Aleksandra Vučića samo još više pečati sopstvenu političku sudbinu i tone dublje u raku i ponor sopstvenog zla. O njegovoj političkoj budućnosti građani Srbije se još uvek pitaju, mada nema sumnje da on iz razumljivih razloga nije srećan zbog toga. U redu. Razumem da mu je iz vremena vlasti ostao kusur narodnih para, koji je zaboravio da vrati u kasu, a koji sada troši na portale putem kojih dehumanizuje političke protivnike, decu i žene, stvarajući atmosferu hladnog građanskog rata u zemlji. Sve to razumem, razumem ali mi na pamet ne pada da prihvatam. Mi Srbi jesmo bundžije, ali ne tajkunski tupani koje, sve gazeći tuđe porodice, može da navija ko kako hoće. Iako to zaista mrzim, obratiću Vam se danas jezikom koji svakoga dana koristite, i koji se pribojavam jedino razumete. Jednoga dana neko će da povuče za vama vodu. A kada se to desi, zbog gadosti poput današnje, i onih koje na temu porodice nesumnjivo još spremate, neće Vam biti ni malo prijatno.