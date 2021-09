STEFANOVIĆ: Ne postoji nikakva afera u slučaju 'Jovanjica' a kamoli ZATAŠKAVANJA o čemu govore iz JEREMIĆEVOG TABORA!

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izjavio je da nema nikakve afere u slučaju "Jovanjica", kao i da je neistina da se taj slučaj zataškava.

Kako je istakao Vuk Jeremić i njegovi stranački podanici u paničnom su strahu od približavanja izbora, a naročito strepe od toga da se za predsednika Republike ponovo kandiduje Aleksandar Vučić. Znaju da na izborima nemaju šta da traže, kao što dobro znaju da zbog toga ni do sada nijednom nisu imali petlju da izađu pred građane i provere svoju snagu. Pošto bojkot više nikoga ne zanima, a glasača i dalje nema, Jeremić, Ponoš i Aleksić gledaju u oči svojoj konačnoj političkoj propasti. A njihov najveći strah i problem je kandidatura predsednika Vučića za još jedan mandat.

Da bi bar malo ublažili te strahove, poslednjih dana sve češće ponavljaju ono što jedino umeju - da po ko zna koji put podgrevaju stare i istrošene priče o izmišljenim aferama. Ali ni to ne pomaže, baš kao što ne pomažu ni vradžbine za odagnavanje straha - rekao je Stefanović pa dodao: Nema nikakve afere u slučaju “Jovanjica”, a kamoli istine o njenom zataškavanju, o čemu govore iz Jeremićevog tabora. Po ko zna koji put treba reći ljudima iz Narodne stranke - nema afere, jer je upravo ova vlada uz punu podršku predsednika Vučića otkrila taj slučaj, uhapsila osumnjičene i predala ih pravosuđu koje o njima odlučuje. Ni to malo njihovih pristalica više ne sluša naklapanja o “Jovanjici”. Nema afera ni u Vojsci Srbije, ni u Ministarstvu odbrane, na čemu grčevito pokušavaju da steknu poene. Džabe se trude i uzalud troše novac na plaćene tekstove. Kako je objasnio, afera jeste bilo i mnoge od njih su, nažalost, zataškane i nerešene, ali jedino kada su na vlasti bili baš Jeremić, Ponoš i njihovi stranački prijatelji. On dodaje da ih sve to muči, i da je to razlog zbog kojeg sve druge optužuju za afere, znajući da su sami bili upleteni u njih. I kada su trošili milione dolara naroda Srbije za vreme Jeremićevog mandata u Ujedinjenim nacijama, a u stvari za privatno Jeremićevo bahaćenje, druženje i poslovanje sa okorelim međunarodnim kriminalcima iz Azije i Južne Amerike. I kada su premeštali odlučivanje o Kosovu i Metohiji iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju i kada je katastrofalno loše po Srbiju postavljeno pitanje Međunarodnom sudu pravde u Hagu. O ponižavanju Vojske Srbije, aferama oko uništavanja našeg naoružanja i korupciji u nabavkama, moglo bi da se piše u tomovima - nastavio je Stefanović. Sa takvom aferaškom prošlošću Jeremić, Ponoš, Aleksić i svi iz bivšeg režima koji je upravljao Srbijom stvarno nemaju čemu da se nadaju na predstojećim izborima. Srbija je jednom zauvek završila sa takvim ljudima. Srbija koju predvodi Aleksandar Vučić nije poligon za bezobzirne karijeriste poput Jeremića i Ponoša, koji su naučili da se bahate narodnim parama. U Srbiji koju predvodi predsednik Vučić jedino merilo je vredan rad za svoju zemlju i svoj narod, a to je nešto što Jeremić i njegovi niti razumeju, niti žele. I zato je njihov strah sve veći, sa svakim danom približavanja izbora a naročito od suočavanja sa predsednikom Vučićem pred sudom građana. Imaju mnogo razloga za taj strah, ali za to leka nema. Jeremić i njegovi prijatelji su samo ružna prošlost ove zemlje, koja se neće ponoviti - zaključio je Stefanović.

