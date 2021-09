PUT VODI I NA JUG! USELJENA PRVA KUĆA I U VLADIČINOM HANU - KRKOBABIĆ: Ovo nije projekat već misija za koju će biti izdvojena dodatna sredstva (FOTO)

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je, tokom posete Vladičinom Hanu i novih stanara seoskih kuća, da postoji snažna politička volja za nastavak ovoga što radimo, koja će biti pretočena u budžet za narednu godinu.

- Ovo nije projekat već misija za koju će biti izdvojena dodatna sredstva. Popunjavaćemo prazne seoske kuće dokle god postoji interesovanje - izjavio je Krkobabić tokom posete Vladičinom Hanu i dodao:

- Da ste zakasnili godinu dana sa ovim programom, mi ne bismo bili ovde“ -ovim rečima dočekala je ministra Biljana Radenković, profesorka filozofije koja je za svoju četvoročlanu porodicu dobila novi dom u selu Repince. Uzbuđene devojčice Iva i Mila raduju se dugo željenom kućnom ljubimcu koga će napokon moći imaju u svom dvorištu.

Ministar Krkobabić je danas održao radni sastanak sa predsednicima svih mesnih zajednica i rukovodstvom opštine Vladičin Han, Pčinjskog upravnog okruga. Tema sastanka bili su aktuelni programi ovog Ministarstva, iskustva sa terena, potrebe i sugestije stanovnika sela.

U poseti Vladičinom Hanu danas je boravio i akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo SANU koji je izjavio „Uz nauku i nove tehnologije možemo da iskoristimo sve potencijale koje nam selo pruža. Da naši seljani budu moderni farmeri, ponosni na svoj rad i zadovoljni svojim prinosima. Ne zaboravimo da i gradovi opstaju zahvaljujući upravo selima“.

Program kupovine praznih seoskih kuća sprovodi se na teritoriji čitave Republike Srbije, ali se posebna pažnja usmerava na pet južnih upravnih okruga u kojima je najviše primetno pražnjenje i odumiranje sela. – Pčinjski, Pirotski, Jablanički, Nišavski i Toplički.

Predsednik opštine Goran Mladenović izjavio da su posle zadruga, za čiji rad je ova opština već dobila bespovratna sredstva, aplicirali i za ostale programe koje sprovodi ovo Ministarstvo i da su ponosni što je prva kuća useljena na jugu Srbije upravo iz njihove opštine.

Uredbom koju je donela Vlada Republike Srbije ove godine izdvojeno je 500 miliona dinara za ove namene, a vrednost jedne nekretnine može ići do 1,2 miliona dinara. Sredstva se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Sredstva se dodeljuju mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku/ci do 45 godina života za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

Ministarstvo za brigu o selu sprovodi niz programa za poboljšanje uslova života i rada na selu, od rešavanja pitanja egzistencije stanovnika sela kroz zadruge, dodelu sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, dodelu sredstava za kupovinu minibuseva za prevoz seoskog stanovništva do lekara, do škole ili opštinskog i poštanskog šaltera, kao i podstcanje kulturnog života seljana i negovanje tradicije organizovanjem manifestacija.

U planu je i adaptacija seoskih domova kulture ili zadružnih domova u multifunkcionalne objekte koji će seoskom stanovništvu pružiti zadovoljenje društvenih i admistrativnih potreba.

Podsetimo, do sada je samo iz programa podrške radu zadruga na teritoriji Pčinjskog upravnog okruga dodeljeno gotovo 42 miliona dinara, od čega je 6,1 miliona dinara opštini Vladičin Han.