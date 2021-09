Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Informer Dragan J. Vučićević govorio je za "Nacionalni dnevnik TV Pink" o izjavi Saše Jankovića koji je sinoć otkrio prljav plan pojedinih centara moći u svetu, po kome je predsedniku Srbije trebalo "da otkaže Srce", a da on bude spreman da ga na toj poziciji nasledi.

Bivši kandidat opozicije Saša Janković rekao je sinoć da je na konstataciju stranih centara moći da on preuzme vlast, ako Vučiću "slučajno otkaže srce", rekao da će se praviti da to nije čuo.

- Ne možeš da čuješ da neko možda planira, neko ti kaže da planira da ima mogućnost da izazove smrt predsednika, šefa države, a da ti kažeš "praviću se da ovo nisam čuo". Ne, ne, čuo si. I hvala ti, iako si ćutao, koliko, četiri, pet, šest godina. Hvala ti što si sad rekao, jer ovo što je sinoć Saša Janković rekao, je veoma značajno za razumevanje političkih prilika u Srbiji i svega ovoga što se dešava u Srbiji i oko Srbije - rekao je Vučićević za TV Pink.

Kako je istakao glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Informer, ovo Jankovićevo priznanje raskrinkava jedan zločinački plan.

- To vam raskrinkava jedan strašan, monstruozan, zločinački plan nekih zapadnih centara moći. Kada taj ambasador pita to Jankovića, on aludira da bi možda oni mogli da pripomognu, da potpomognu, da doprinesu da Vučić umre od srca.

Vučićević je objasnio da se sve to što Janković priča dešavalo 2017. godine nakon predsedničkih izbora.

- To o čemu govori Saša Janković to se, koliko sam ja razumeo dešavalo tamo posle onih izbora 2017. godine na kojima je on bio kandidat. Pa su posle toga pravili demonstracije da on bude premijer. U tom trenutku njemu neki ambasadori kažu "približi se Vučiću, izaberi koga hoćeš iz vrha SNS sa kim možeš da sarađuješ, a mi ćemo da sredimo da Vučić umre od srca. Strašno.

Svem postaje jasnije, kako kaže, kada vidite ponašanje nekih funkcionera iz SNS.

- Kada pogledate kako se ponašaju neki visoko pozicionirani funkcioneri Srpske napredne stranke i vrlo bliski, doskorašnji, saradnici predsednika države, i uparite to sa ovim informacijama, onda vam sve to postaje jasnije. Očigledno neko i dalje ima planove da na takav, ili na sličan način, na silu, bez izbora, u nekoj vanrednoj situaciji preuzme vlast.

Na kraju, Vučićević se upitao šta će sada biti sa optužbama pristalica i predstavnika opozicije na račun medija koji već mesecima i godinama pišu o pretnjama predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- I šta ćemo sad, još bih hteo da pitam sve njih. Kada ovo znamo, šta ćemo sa svim vašim optužbama na naš račun. Na račun nas medija koji o tome pišemo mesecima i godinama. Jel lažemo? Vaš Janković potvrđuje sve što mi pišemo. I? Biće da smo mi bili u pravu. Biće da su oni sve vreme, svesno ili nesvesno, plaćeno ili neplaćeno, učestvovali u tom zločinačkom planu, i to je strašno - zaključio je Vučićević.