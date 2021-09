Kesar: MARINIKA TEPIĆ OTVORENO POZIVA NA FIZIČKI OBRAČUN!

Narodni poslanik Dejan Kesar kaže da se skupila grupa tajkunskih plaćenika, srbomrzaca i diletanata da kulturnoj i pristojnoj Srbiji drži lekcije. Podsetio je i da je Marinika Tepić, megafon Dragana Đilasa, danas otvoreno pozvala na fizički obračun sa svima onima koji podržavaju politiku Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića.

- Do sada je bivši režim na čelu sa tajkunom Đilasom pozivao na ulice, da se lomi i uništava, ali su danas odlučili da idu još dalje u mahnitanju. Oni danas obećavaju da će svima nama pokucati na vrata i da će ljude juriti po ulicama. Žele da nas sve zatvore u logore, da se sa onima koje ne mogu da pobede obračunaju gestapovskim metodama. Malo im je što su njihovi sledbenici napadali i povređivali narod do sada, od sada bi po stranačkoj pripadnosti da tuku, dolaze na vrata, kako su radili jedino nacisti - kaže Kesar.

Juče su im, dodaje Kesar, bili krivi evroparlamentarci jer im je propala ideja da dođu na vlast bez izbora i da ih neko postavi dekretom u fotelju, a već danas im je kriv ceo svet. Najkrivlji, naravno, Aleksandar Vučić, prema kom njihova monstruoznost nema granice. O predsedniku Vučiću iznose najgore laži, uvrede, pretnje, priželjkuju čak i onaj scenario o kome je svedočio Saša Janković. Da ga i fizički uklone, kako bi bivši tajkunski režim došao na vlast i nastavio tamo gde su jednom stali. Da nastave da kradu i trpaju novac građana Srbije u svoje džepove, ističe Kesar.

- Danas su pokazali svoju pravu politiku a to je politika krađe, otimanja, pretnji i fizičkog obračuna. Malo je to što je Marinika Tepić potpisala deklaraciju o "genocidu" u Srebrenici. Malo je što su u vreme Borka Stefanovića naši sunarodnici sa Kosova i Metohije ostavljeni na milost i nemilost teroristima, jer im je žuti režim živote unovčio kod stranaca. Malo je što je njihov šef Đilas oteo 619 miliona od svih nas. Zato danas žele da prebijaju sve one koji podržavaju modernu, jaku i snažnu Srbiju, sve koji su u SNS ili glasaju za Aleksandra Vučića - govori Kesar.

- Želim da poručim ovim diletantima i krvožednoj bandi da se uopšte ne plašimo njihovih pretnji. Svima nama koji sledimo politiku Aleksandra Vučića je Srbija na prvom mestu, bolji život svih građana je naš prioritet i pred bandom se ne povlačimo. A ova skupina političkog otpada može samo da nastavi da preti jer nemaju šta drugo da ponude. Uveren sam da će na izborima sledeće godine konačno završiti tamo gde i pripadaju. Na političkoj deponiji. Tamo gde je ljudskom otpadu i mesto - zaključio je Kesar.