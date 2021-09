Vulin: Čestitam predsedniku Vučiću na strpljenju i hrabrosti

Predsedniku Vučiću želim da čestitam na strpljenju i hrabrosti da pronađe način da postigne rešenje bolje od onog na koje smo pristali 2011. godine, rekao je Aleksandar Vulin, ministar vojni.

- Ništa što se pregovara sa Šiptarima ne može da bude sasvim povoljno po nas i na nama je da izborimo najviše što se može. Ono što me brine je histerija koja će krenuti iz Prištine kada budu morali da povuku specijalne jedinice i da sa, ili bez stikera budu morali da vide tablice izdate od našeg MUP-a", izjavio je povodom dogovora da se ROSU povuče sa Jarinja i Brnjaka i da se uspostavi stiker-režim za tablice, srpski ministar policije Aleksandar Vulin u Segedinu gde je, na poziv mađarskog ministra Sijarta, zajedno sa njim otvorio gasni interkonektor - naglasio je Vulin.

Prema njegovim rečima Priština nije poštovala ni jedan sporazum.

- Verujem da će to biti sudbina i ovog dogovora. Za nas je najvažnije da pretnje oružjem više neće biti i da Srbi na severu Kosova i Metohije mogu da se vrate normalnom životu, a da naša vojska i policija mogu da se posvete redovnim aktivnostima. Stabilnost regiona je sačuvana, a do kada, to ne zavisi od Srbije i predsednika Vučića - rekao je ministar Vulin.