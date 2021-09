Postignut je dogovor u Briselu kom je posredovao specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. A o tome zbog čega evropski mediji hvale ovaj dogovr ali govore da još dosta nije urađeno povodom ulaska Srbije u EU govorio je Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.

Drecun ističe da Rojters žuri i forsira priču, pokuđavajući da natera i pritisne Srbiju da odmah krene da razgovara o međusobnom priznanju.

On dodaje da se Fon Der Lajen otvoreno zalaže za proširenje EU, ali da je na tom putu mnogo trnja.

- Mora strpljivo da se radi, jer Priština nije sklona dijalozima, jer ona ništa ne poštuje. To nije put koji može dovesti do bilo kakvog rešenja. Ostaje da vidimi koliko EU ima moći, kako bi naterala Prištinu na normalno ponašanje. Ona može da poništava sve dijaloge, i onda je besmisleno, ako nas ona ucenjuje svojim ovakvim ponašanjem. Sve što je uradila sada na severu, to je direktno osporavanje našeg puta ka EU - rekao je Drecun.

Kako dodaje Drecun, mi podržavamo, i mi smo hteli da se svaki problem reši na miran način, a ne jednostranim nasiljem, kao što to Priština radi.

- Kurti je konsultovao neke zapadne zemlje po ovom pitanju, a oni nisu odmah reagovali, nego su čekali nekoliko dana. Priština je svojim ponašanjem isprovocirala srpski narod, a sa druge strane imate izjabu Eskobara, a on je rekao da su oni dali dozvolu Prištini da zavede recipročne mere, ali da nisu očekivali ovakva dešavanja. Ovo je pokušaj stvaranja lažne države Kosovo, a ne neki reciprocitet, i to ih je ohrabrilo - navodi Drecun.

Drecun ističe da se postavlja pitanje, da li će Kurti opet izvesti neku ovakvu akciju, ako dobije zeleno svetlo nekih zemalja, ističuću da moramo da budemo spremni na takve stvari.

- Na šta se Kurti vratio, posle promašene akcije? On će morati da plati štetu - kaže Drecun.

Kako Drecun ističe, Kfor je prvi na liniji odbrane, sa zadatkom da obezbedi siguran život, a on taj mandat na početku to nije ispunio, jer je imao dovoljno snage, a čak i informacije da sve sve što se desilo, što je, kako dodaje, moglo da se spreči.

- Zapadne zemlje su čekale da vide šta će da urade, i pustile su ih. Specijalne jedinice su glavni faktor destabilizacije - rekao je Drecun.

Drecun napominje da je važno da se situacija smirila, a da je Kurti dobio lekciju koja mu se neće dopasti.

- Ne treba iskljućiti mogućnost da će nešto ovako opet uraditi, jer je njemu cilj da se dijalog ne dogodi, i to je njegov dugoročni cilj - podvlači Drecun.

