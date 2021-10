HIT TVIT - Povlačenje ROSU sa severa KiM privuklo najveću pažnju javnosti! Brnabić: Ovo nije apsolutna pobeda, pred nama su teška vremena

Verica Bradić i gledaoci "Hit Tvita" i večeras su birali najvažniju objavu nedelje!

Ovonedeljna gošća "Hit Tvita" bila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić.

U studiju "Hit Tvit-a" su i novinar Nikola Tomić, kao i reditelj Ljubiša Ristić.

Predlog broj 1 - Povlačenje privukao je najveću pažnju javnosti ove nedelje sa 862 glasa.

Predlog broj 1 - Povlačenje

U Briselu je postignut dogovor između Beograda i Prištine o tome da se ROSU povuku sa Jarinja i Brnjaka, što je i učinjeno. Premijerka je pojasnila šta je bio problem sa automobilskim tablicama.

- Problem je nastao davno, 2008. godine nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti, a onda i kada su postavljeni prelazi. Vučić je godinama sve pokušavao da pomeri sa tačke koja je rešena "ad akta", a tablice su reciprocitet koji je Priština uvela. Oni su sada, ne konsultujući se sa Beogradom i svojim partnerima, a kako bi demonstrirali silu, poslali ROSU na sever - podseća Brnabić.

Ističe da je politički nekorektno nazivati sporazum u Briselu velikom pobedom, ali je činjenica da smo "pametno i promišljeno odreagovali".

- Mislim da niko od nas nema racio kakav ima Vučić, već je prvi instinkt da se raguje iz stomaka. Vučić je uvek pametniji od toga, reaguje suzdržano i na loptu posle koje bi svi rekli "a, zašto konačno ne vratite?". Nije sve u tome da im vratimo i u prvom potezu, već u političkom promišljanju - kaže premijerka.

Ističe da ovo nije apsolutna pobeda, da su pred nama teška vremena i okolnosti, ali smo uspeli da sačuvamo mir i bezbednost za Srbe na KiM.

- Prvi put nam se čini da smo stigli na milimetar od ponovnog oružanog konflikta i, zaista, bez skromnosti, ovo je sprečeno zahvaljući Aleksandru Vučiću i svaka mu čast na tome, kapa dole - kaže premijerka.

Ristić je istakao da je ono što se dogodilo na KiM, misleći na povlačenje ROSU, vratilo Aljbina Kurtija ne 10 godina, već 20 godina u nazad.

- To je jedna glupost koju je napravio samoopredeljivač Kurti. On ne razume šta se u svetu dešava. Ne vidi levo, ne vidi desno. Ja nemam obavezu da uzdržano govorim. To nema nikakve veze sa tablicama. To je samo simbolička ravan.

- Ovde se desila jedna vrlo ozbiljna stvar. Oni nisu 10 godina, već 22 godine nazad. Ono što se desilo sada jeste povratak na rezoluciju 1244 - kaže Ristić.

Pemijerka je komentarisala i problem koji Hrvatska ima sa predsednikom Vučićem, pa u svojim medijima, redovno razvlače predsednika Srbije, a iz opsesije su počeli i da izvlače nepostojeće priče od pre 30 godina.

Neverovatno koliko se opsesivno bave Vučićem, zbog neke neuzvraćene ljubavi od pre 30 godina. To je smešno i užasno tužno i zastrašujuće. Nije dovoljno što su mu ubili dedu, pradedu, stričeve, to što su ustaše ubile veći deo njegove porodice. To nije njima dovoljan razlog, nego su našli neku neuzvraćenu ljubav. Hrvati i svi u regionu se bave predsednikom Vučićem. Kao zbog neke neuzvraćene ljubavima pre 30 godina, pa sada su to njihove urbane legende. A dičili su se time što su se pitali da li je Vučić pe*er ili je Vučić švaler.

Govoreći o napadima koji iz Hrvatske stižu na račun predsednika Vučića, Ristić kaže da kreativni bes pokazuje veliku nemoć, a da je najveći problem taj što se Vučić i Srbija - penju!

Komentarišući pogrešne poteze u vezi sa KiM u prošlosti, Tomić kaže da je nezahvalno biti u poziciji donosioca važnih odgovora, i da ne misli da oni koji su grešili, nisu bili patriote. Ipak, nesnalaženje pojedinih političara narod je "nagradio" na izborima.

- Kad neko toliko ne ume, ja samo mogu da kažem da mu nije stalo - kaže premijerka.

Predlog broj 2 - Fon der Lajen

Predsednica EK Ursula fon der Lajen posetila je Beograd u okviru zapadnobalkanske turneje. Brnabić kaže da je fon der Lajen iskrena kada je reč o proširenju i njenim izjavama s tim u vezi, međutim, ima članica EU koje su skeptične kada je reč o proširenju.

Kada je reč o pohvalama koje je fon der Lajen uputila na račun Srbije, premijerka kaže da je Srbija postigla mnogo, prvenstveno na ekonomskom planu, a sada radi na tome da predupredi energetsku krizu.

- Srbija je neprimetno postala zemlja u kojoj više nije velika vest kada je poseti predsednica EK, kada je poseti kancelarka Merkel, da je u septembru bio i Sebastijan Kurc, ministar spoljnih poslova Danske... To je nekako postalo prirodno, a treba da vidimo koliko smo postali uticajni i koliko nam se imidž popravio u odnosu na ranije - kaže Brnabić.

Tomić kaže da razume skepsu prema evropskoj integraciji i članstvu, umor i prisećanje loših vremena.

- Možda ću da zvučim kao misica koja želi mir u svetu, ali snažna, uspešna Srbija koja želi članstvo u EU - to je najbolji interes Srbije. Odlaganje će se nastaviti, ali se okolnosti menjaju - kaže Tomić.

Predlog broj 3 - Svaki svoga

Kada je reč o rečima Đilasovog "opozicionara" Bulatovića koji je izajvio da će "doći dan kada će svako u Srbiji svog naprednjaka tražiti", Tomić kaže da su ovakvi nastupi izraz nemoći.

- Ne znaju šta će od sebe pa lupaju gluposti - kaže Tomić. Dodaje da u ovome nema političke pameti. Apeluje na elementarnu ljudskost kada se govori o drugim ljudima.

Premijerka kaže da se ovakve izjave čuju gotovo svakodnevno, ne iznenađuju i deo su njihove politike.

- Bez ikakvog preterivanja mogu da kažem da je ovo jedna vrsta fašizma jer sebi daju za pravo, smatrajući sebe elitom a nas nekulturnim, neobrazovanima i krezubima. Ovakvo odvajanje jeste fašizam. Oni sebi daju za pravo da urade i kažu bilo šta, pa čak i prete logorima - to je nedopustivo - kaže Brnabić.

Ristić kaže da je cilj - izazvati prekomernu reakciju, jer drugi program nemaju.

Predlog broj 4 - Jovanjica

Vladimir Đukanović, autor emisije “Ozbiljno sa Đukom” uradio je intervju sa Predragom Koluvijom, vlasnikom poljoprivrednog dobra “Jovanjica”. Koluvija je otkrio da su u novembru 2019. godine policajci, po nalogu nekoga iz kabineta Nebojše Stefanovića, tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova, od njega tražili da krivicu za navodnu proizvodnju tona marihuane u “Jovanjici” svali na Andreja Vučića, brata predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Brnabić kaže da je reč o ozbiljnim i užasnim stvarima.

- Neverovatno mi je da neko posle ovog intervjua pita za formu, a ne za suštinu! Takvo pitanje mi je došlo od N1, od medija koji verodostojno prenose svedočenje Marka Miljkovića i Veljka Belivuka, koje je objavljeno suprotno zakonu. Tada se mediji nisu pitali o formi, već o suštini. To je moglo da ugrozi istragu, a ovaj intervju sa Koluvijom ne može da ugrozi ništa jer je čovek dve godine bio u pritvoru. Dakle, ti mediji ne vide problem u formi kada je reč o svedočenju Belivuka, ali ovde problem u formi postoji - kaže premijerka.

Ističe da sve što je Koluvija rekao, mora da se istraži jer ako je samo deo tačan, reč je o pokušaju državnog udara i direktno planiranom ataku na Aleksandra Vučića, preko njegovog brata.

- Ako su Koluvijine reči tačne, jasno je koliko je bio razvijen mehanizam u državnim institucijama i to je strašno! Bila sam preneražena dok sam slušala intervju jer neke od tih ljudi znam iz viđenja, treba da ih pitam za savet u vezi sa borbi protiv kriminala, u vezi sa bezbednosti, a ako je Koluvija u pravu, onda je to mafija iznad mafije - kaže Brnabić.

Dodaje da, ako je ovako nešto moglo da se desi i organizuje kao napad na Srbiju i Vučića, onda moramo da se zapitamo koliko smo daleko bili od ambisa kao zemlja, jer bismo tu završili da su se ovi planovi ostvarili. Misli, dodaje, da je ideja bila da se Vučić fizički ukloni.

Brnabić kaže da je u sve ovo umešana i neka druga država, ne samo u Koluviju, već i na aferu prisluškivanje i sve slučajeve dehumanizacije predsednika.

Ristić kaže da je država na udaru sa svih strana, te se ovakva situacija ne rešava "obračunom" sa pojedinim ministrima.

Premijerka je dodala da tajkunski mediji sada govore da intervju služi da se Koluvija oslobodi, a ona pita da li su njega ti mediji već osudili.

- To onda nije pritisak na sudstvo? U redu je da o slučaju pričaju Aleksić i Tepićeva, a kada je istraga završena i očekuje se suđenje, onda je intervju uticaj na sudstvo. Toliko o vladavini prava, o iskrenosti i licemerju onih koji o ovome govore - kaže Brnabić.

Glasanje:

Ovako su glasali gledaoci "Hit Tvita" koji su se uključili uživo u emisiju:

Dušan iz Bačke Palanke glasao je za predlog broj 1.

Jakov je glasao za predlog broj 4.

Marko iz Bogatića glasao je za predlog broj 1.

Ristić je glasao za predlog broj 1, navodeći da je reč o istorijskom preokretu.

- Doživeli smo da, posle 20 godina tokom kojih su svetske sile bile složne o dešavanjima na našu štetu, sada vidimo da Srbija kao država dobija mandat od sve 4 velike sile da u zamenu za članstvo EU bude predvodnik za stvaranje slobodnog protoka ideja, ljudi, robe...

Tomić je takođe glasao za predlog broj 1, ističući da su vlasti Prištine po prvi put povukle nasilnu odluku prema Srbima, a zahvaljujući akciji Beograda.

- Beograd je prvi put uspeo da Priština povuče odluku usmerenu protiv Srba - kaže Tomić. Dodaje da ovo nije ni blizu kraja, ali barem imamo nauk za ubuće da možemo da nastupamo drčnije i otvorenije, vodeći računa o miru, stabilnosti i interesima naroda.

Brnabić je pozitivno ocenila posetu Ursule fon der Lajen, koja je pozitivno ocenila napredak Srbije. Negativno je ocenila predlog o Jovanjici, jer ako je tačno ono što je Koluvija ispričao, onda je "strašno koliko smo bili blizu ambisa i koliko je bilo pažljivo planirano kako da se udari na Aleksandra Vučića".

- To je zastrašujuća pomisao - kaže premijerka.