Današnja brutalna akcija specijalnih jedinica Kosovske policije, u kojoj je hicem iz vatrenog oružja teško povređen Srećko Sofronijević, bitno je uticala i na smrt Verice Đelić (71) iz Zvečana u čijem su dvorištvu kosovski specijalci ispalili veliku količinu suzavca i šok bombi, rekao je za Kosovo onlajn sin preminule Verice, Igor Đelić.

On je istakao da ne može sa sigurnošću da tvrdi da je smrt njegove majke nastupila isključivo zbog stresa i gušenja koje je dobila zbog ispaljenog suzavca u dvorište, ali da je siguran da je to u mnogome doprinelo da se ona danas, oko 17 časova, upokoji.

- U dvorištu naše kuće danas je bilo, najblaže rečeno, kao u Bejrutu, a na tako malom prostoru ispaljeno je dvadesetak patrona suzavca i veliki broj šok bombi. Na sama ulazna vrata je palo 5-6 patrona suzavca što je izazvalo gušenje majke i oca koji je pokušavao mokrim peškirima da im olakšaju da dišu. Ja ne poričem bolest svoje majke, ali kako to da se ona upokoji baš danas kad je dobila gušenje od tog suzavca - rekao je Đelić.

Kako je rekao, ne želi da preuveličava stvari, ali ističe da je „koincidencija malo prevelika da žena koja jeste bila bolesna, ali ne strašno, danas dobije gušenje i premine“.

- Ne mogu da kažem da su oni tim činom počinili ubistvo, ali je sigurno da su doprineli njenom pogoršanju stanja koje je rezultiralo smrću. Da moj otac nije imao mučnine i povraćanja onda bi rekao da to nema veze, ali suzavac je i njemu naškodio, s tim što je on zdraviji pa je uspeo da prebrodi to - ističe Đelić.