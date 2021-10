POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA SA SELA KRKOBABIĆ PORUČIO: Garantovana –socijalna penzija je naša obaveza (FOTO)

Ministar za brigu o selu i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije Milan Krkobabić, na skupu organizovanom u Novoj Crnji povodom Međunarodnog dana žena sa sela, koji se svake godine obeležava 15. oktobra, rekao je da je naš zadatak kao društva u celini je da u narednom periodu svi stariji od 65 godina, među kojima je najviše žena i to žena sa sela, a koji nemaju penziju ni druga primanja, dobiju mogućnost da budu korisnici socijalne-garantovane penzije.

- To je nešto što država Srbija mora da uvede, to je imperativ vremena u kome živimo i nešto što rade zemlje u okruženju. Ženama na selu minimalan iznos od 100 evra koji predlažemo biće od koristi, ali će im pre svega, potvrditi neophodno lično dostojanstvo. Biće to potvrda da društvo vrednuje njihov rad i da se odužuje za sve što su mu tokom svog životnog veka dale gajeći i vaspitavajući decu, radeći u domaćinstvu i brinući o svojim porodicama - izjavio je ministar Krkobabić i dodao:

- Sudbina sela Srbije zavisi od žena. Ako mlade žene i devojke reše da ostanu u selima, da tu zasnuju porodice, onda smo dobili bitku, onda će selo živeti.

Prema Krkobabićevim rečima ukoliko želimo da selo živi, treba da stvorimo ambijent da se mlade žene bave preduzetništvom, seoskim turizmom, da osnivaju zadruge, da imaju sopstvene izvore prihoda i budu u poziciji da planiraju, dogovaraju i odlučuju.

Skupu su se obratili akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora SANU i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, kao i članovi Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, agroekonomista prof. dr Zorica Vasiljević i prof. dr Vladimir Goati, direktorke udruženja žena sa sela iz više opština i rukovodstvo ove opštine i Srednjobanatskog upravnog okruga.

Konferenciju je obogatio prigodan kulturno-umetnički program, a u salama dvorca izloženi su domaći proizvodi i narodna radinost žena sa sela.

Međunarodni dan žena sa sela, koji pada uoči Svetskog dana hrane, obeležava se od 2008. godine i odaje počast ulozi žena na selu 15. oktobra svake godine. Tog dana prepoznaje se važnost seoskih žena u unapređivanju poljoprivrednog i ruralnog razvoja širom sveta.