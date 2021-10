Đurić: Lažovi kakve Srbija ne pamti, drhte na sam pomen kriminala!

Član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik Nevena Đurić reagovala je na sramne napade koji su još jednom upućeni predsedniku Srbije, kao i njegovoj prodici.

Kako je Đurić istakla, u pitanju su čažovi kakve Srbija ne pamti, okupljeni oko Dragana Đilasa, drhte na sam pomen kriminala i korupcije. Kada pomenu Aleksandra Vučića, državu Srbiju i borbu protiv kriminala, sigurno u panici misle o tome kako jednog po jednog kriminalca, dilera i ubicu danas državni organi smeštaju iza rešetaka. Nijednog ne štiti politika, nijednog od njih ne brane privatni interesi, ni sa jednim ne sarađuju, ne grle se i ne fotografišu, pa se u svemu vidi razlika u odnosu na onu državu kakvu bi ponovo da nam praznom pričom prodaju Đilas i njegovi poslušnici. Jer svi Đilasovi uposlenici, uključujući i one koje je potkupio fiktivnim pozajmicama, baš sve to rade.

- Dok se Aleksandar Vučić iskonski trudi da se takvi neljudi nađu tamo gde im je mesto, dok zahvaljujući njemu talog nestaje sa naših ulica, završava iza rešetaka. Zato je najgorim kriminalcima danas Aleksandar Vučić smrtni neprijatelj i glavna meta. Aleksandru Vučiću oni prete iz zatvora, i njemu i njegovoj deci. A za to vreme, u tajkunskim medijima se ti isti kriminalci veličaju i slave. Đilas i njegova banda uživaju kad se preti Vučićevoj deci i porodici, pa se i dodatno pridružuju svakom tako mostruoznom činu! Po mišljenju Đilasove medijske bande, uvek su u pravu – kriminalci, ubice i oni koji nam decu truju drogom! Dobri su im svi koji nišane u Aleksandra Vučića, čoveka koji se svim snagama protiv najgorih i najopasnijih bori - navela je Đurić, pa dodala:

- I vide to ljudi sve, i sve razumeju. Građani Srbije danas uvažavaju i poštuju prave vrednosti, poštenje i iskrenost koje su oličene u Aleksandru Vučiću. Ne zavode ih lopovluk i laži, oličene u opskurnim frakcijama bivšeg režima, kojima dominira Đilas sa svojim Marinikama. Vide ljudi jasno kome najviše smeta to što je borba protiv kriminala i korupcije prioritet politike kojimu danas vodi država Srbija. Vide ljudi kome je cilj da se ne sazna baš sve što su zlikovci radili, koliko su za sebe nagrabili i oteli - podvukla je Đurić.

Đurić je dodala da vide ljudi i da batrganje tu ne pomaže, kao i to da će se istina uvek saznati, i objaviti narodu.



- Aleksandar Vučić nema baš nikakav problem sa tim. Ali jasno je ko ima. Baš to je glavni problem za Đilasa i ekipu - istina! Zato neka paniče i neka histerišu do mile volje, sami znaju najbolje koje sve razloge za to imaju. Samo neka se ne zavaravaju da će lažima i klevetama moći taj svoj problem da reše. Narod je sudija kog je nemoguće prevariti - zaključila je Đurić.

