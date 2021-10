KESAR: Marinika Tepić opet iznosi najgore laži na račun Srbije!

Dejan Kesar, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik, poručio je da je “uposlenica Multikom grupe, Marinika Tepić, ponovo iznela salvu najgorih uvreda na račun Srbije i Aleksandra Vučića.”

- I nije joj to prvi put. Najgore laži i uvrede na račun Srbije je jedino što ona i njen gazda Dragan Đilas umeju danas da rade. Očigledno je da Marinika opet, po ko zna koji put, prezupčila na isti način kada joj se priviđala droga umesto kokošaka u Moroviću. Jedini koji žele nasilje i građanski rat na ulicama Srbije jesu upravo oni – kaže Kesar u saopštenju i dodaje:

I ne samo da žele već ga i sprovode tako što napadaju policiju, ruše ograde od gradilišta, ulaze testerama na RTS i pozivaju na linč i progon članova i simpatizera Srpske napredne stranke. Do juče je skupina plaćenika od strane Dragana Đilasa trčala u Brisel i Strazbur kako bi dobili podršku za svoju suludu ideju da se dokopaju vlasti bez izbora, to im je naravno propalo, a danas već ponovo kukaju. Ne mire se sa činjenicom da ih je i EP otkačio, opet bi oni na vlast bez izbora, bez volje naroda? A zašto? Ta vlast im je bitna samo da bi po oprobanom receptu krali pare od građana Srbije, kako bi osnovali još koju Multikom grupu ili kako bi Dragan Đilas mogao da kupi još koji stan na Vračaru. Evropa da zaplače nad takvim "planom".

Ističe da građani Srbije dobro znaju ko je 2009. godine paralisao pravosuđe tako što je 1500 sudija i tužilaca ostavio na ulici jer nisu bili po meri tadašnje Demokratske stranke i Dragana Đilasa.

- Upravo je Dragan Đilas sa svojim komesarima iz DS postavljao sudije i tužioce kako bi obezbedio aboliciju od krivične odgovornosti za sve one stvari koje je radio do 2012. godine. Da li se na to pravosuđe danas žale Evropi?

Panika je u redovima Multikom stranke sve veća jer nema izgovora za silne fiktivne pozajmice kojima je Dragan Đilas hteo da kupi odanost i lojalnost svojih saradnika sa kojima je besomučno pljačkao budžet grada Beograda. I zato je potrebno svaki dan pljunuti na Aleksandra Vučića i Srbiju jer je on taj koji neće dozvoliti ponovno pljačkanje naroda od strane bivšeg tajkunskog režima. Danas Srbija krupnim koracima ide napred i to se vidi u svim oblastima. Za razliku od vremena tajkuna, kada su se zatvarale fabrike, firme, otpuštali ljudi koji su završavali na ulicama, danas možemo videti nove škole, bolnice, auto-puteve, institute. Sve te stvari pokazuju da Aleksandar Vučić jedino i isključivo radi za interese srpskog naroda i da ga ne zanimaju milioni i bankovni računi kao što to svakodnevno zanima Đilasa i njegove propale Multikom megafone. Ovakvi napadi od Marinike Tepić i njoj sličnih ne treba da nas čude, jer ćemo već na izborima u aprilu sledeće godine moći da vidimo gašenje propale i pljačkaske kamarile, kojoj su Srbija i njeni građani na poslednjem mestu. I koje se gadi cela Evropa, bez ikakve sumnje – zaključuje se u saopštenju.