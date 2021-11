JOKSIMOVIĆ: MULTIKOM STRANKA PUCA PO ŠAVOVIMA

Današnja tragikomična konferencija Đilasovog uposlenika Dejana Bulatovića još jednom pokazuje da Multikom stranka puca po šavovima, rekao je Nemanja Joksimović, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik.

- Umesto da se zahvali predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije što su omogućili veliku pomoć za razvoj poljoprivrede, što se rad srpskog seljaka konačno vrednuje i što su u državi, po prvi put, dobili oslonac za unapređenje svojih poljoprivrednih gazdinstava, ovaj tajkunski cirkuzant pokušava da obmane javnost, kao i svakog puta do sada - navodi on.

Kako ističe, Đilas pokušava ovaj lažni poljoprivrednik da se predstavi kao "prepošteni" seljak koji jedva sastavlja kraj sa krajem, a u stvarnosti je običan Đilasov plaćenik od koga je dobio 5,7 miliona dinara da bljuje najgore laži. Glumi velikog zaštitnika seljaka, a u stvari je isti prevarant kao i njegov gazda koji je na grbači, tog istog seljaka, zaradio 619 miliona evra.

- Zato neka prestane da se folira i glumi žrtvu, kao što to radi njegov šef, i neka objasni poljoprivrednicima odakle im skupi džipovi, stanovi, lokali i novac po belosvetskim računima. Kada im to pojasne, a siguran sam da to već odlično znaju, biće im jasno zašto ni u rođenoj kući niko neće da glasa za njih - kaže on i dodaje:

- Građani Srbije odlično znaju ko se bori za njih, za njihovu decu i za budućnost Srbije, kao što znaju kome je jedino stalo do svog ličnog interesa. Zato će na predstojećim izborima još jednom pružiti nedvosmislenu podršku politici Aleksandra Vučića, a ne secikesama iz bivšeg režima kojima je jedini cilj da se vrate u fotelje iz kojih su ih oterali građani i nastave sa pljačkom državne kase.