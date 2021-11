Srpska lista saopštila je da je "tajkun Dragan Đilas bruka i sramota srpskog naroda sa Kosova i Metohije, koga se stidi svaki častan Srbin i patriota kom je Srbija na prvom mestu".

- Po principu, što je srpskom narodu gore, to je njemu i njegovim džepu bolje, Đilas se drznuo da u sred Sjedinjenih Američkim Država napada srpski narod i one heroje i patriote koje su danonoćno, goloruki, po kiši i vetru branili svoj kućni prag i stavljali glavu u torbu dok su na njih jurišali Kurtijevi do zuba naoružani specijalci - stoji u saopštenju SL i dodaje se:

- Međutim, srpski narod na Kosovu i Metohiji je davno prozreo njegovu izdajničku i poltronsku politiku, zbog čega na Kosovu i Metohiji nema ni jedan jedini procenat podrške, pa ga zato i boli što Srbi veruju svom predsedniku Aleksandru Vučiću i svojoj državi Srbiji.

- Jer mi imamo jednu otadžbinu, za razliku od njega koji je za tuđe interese spreman da proda i sopstveni narod i direktno se stavi u službu onih koji našem narodu ne žele ništa dobro, već im je jedini cilj da nas zatru i da nas na Kosovu i Metohiji više nema!

Srpska lista konstatuje:

- Koliku god da je dao cenu za svoj lobistički udar na Srbe i Srbiju, mi mu to nikada nećemo dozvoliti i nastavićemo da se zajedno da svojom državom, uz snažnu podršku predsednika Vučića borimo za naše nacionalne interese, naš ostanak i opstanak na KiM.