Vučić: To da Đilas priča o borbi protiv kriminala isto je kao kada da bi Al Kapone postao sveštenik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara nakon svečane ceremonije početka radova na izgradnji Dunavskog koridora, istakao da je inicijativa Otvoreni Balkan izvanredna.

Vučić je istakao da ta inicijativa treba da omogući slobodan protok i roba i usluga.

Na pitanje o novim mogućim incidentima oko Valača na KiM Vučić kaže da je uveren da i ako bude takvih incidenata, sigurno će ih biti jer tako žele da ostvare neke druge ciljeve, a ne zbog energetike.

- Kada će to biti i da li će to biti to zavisi od njih, ja ih molim da to ne rade - kazao je predsedni

Upitan o zelenoj agendi, predsednik Srbije je istakao da je ona važna i da ljudi hoće čist vazduh i čistu pijaću vodu i naglasio da je energetska bezbednost od ključnog značaja.

Prvo je, prema njegovim rečima, potrebno obezbediti energetsku sigurnost, tople domove i električnu energiju, a onda se u potpunosti posvetiti zelenoj agendi.

Predsednik je rekao da "nije budala da kaže da će izbaciti ugalj za pet godina" i objasnio da naši najveći izvoznici ne mogu da rade bez struje i gasa.

Naglasio je da Srbija ima obezbeđene rezerve gasa.

190 miliona kubnih metara imamo u rezervi, pa ćemo videti šta ćemo da radimo oko gasa, ali smo pomagali svima u okruženju, kao što znate. Šta mislite, Kinezi su ludi što su kupili ugalj po celom svetu, sve živo su kupili, a što? Pa hoće da garanutuju svom narodu bezbednost, 85 posto rudnika litijuma je u vlasništvu Kineza, pa znaju ljudi šta je budućnost - kazao je Vučić.

Govoreći o odnosu sa Hrvatskom, Vučić je istakao da je pitanje nestalih osoba ključno humanitarno pitanje, ne pitanje bilateralnih odnosa, već civilizacijsko pitanje.

- Koliko god da smo se trudili rezultati su nam bili mršavi i jednima i drugima. Vi pričate o Vukovaru, a da ne brojimo ima bar isto nestalih Srba. To se u Hrvatskoj ne pominje. Mislim da obe strane treba da daju svoj maksimum - naveo je Vučić.

On je zatražio od hrvatskih medija još više kampanje protiv njega u Hrvatskoj, a pogotovo pred izbore i ironično primetio da se Hrvatska sigurno radnije spesima Srbije.

Na pitanje u suretu Dragana Đilasa i Gabrijela Eskobara, Vučić je rekao da je o tome pročitao dve rečenice, između ostalog da su pričali o borbi protiv kriminala.

- Zamislte, Đilas pričao o borbi protiv kriminala. Verica Barać se u grobu okreće. To je kao kada bi Al Kapone postao sveštenik i dovodio ljude u ispovedaonicu da im ispoveda grehe. To što pordržavaju Kurtija, to je u redu, oni uvek sve što je protiv Srbije podržavaju. Ta priča da je Srpska lista kriminalna lista, to je govori koliko malo im je dovoljno da unize sebe - naveo je Vučić.