ĐURIĆ: SUPERLAŽOVI ĐILAS I JEREMIĆ NE POSUSTAJU

Superlažovi Dragan Đilas, Vuk Jeremić i članovi Multikom stranke ne posustaju. Žuti muljator Đilas toliko laže, i toliko se upleo u sopstvene laži, da više ne zna ni kad, ni šta govori, rekla je Nevena Đurić, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke i narodni poslanik.

- Njegove najbednije laži se proveravaju u roku od minut, a raskrinkaju u roku od odmah. Dovoljno je poslušati njegovu i izjavu eksperta za kokoške dilere Marinike Tepić, gde sopstveni narod nazivaju genocidnim. Neviđeni lažljivac kaže da tako nešto on i njegovi zaposleni, oni koje je potkupio fiktivnim pozajmicama, to nisu učinili. A dokazi postoje. I govore baš suprotno - rekla je Đurić i dodala:

- Da li Đilas misli da srpskom narodom može manipulisati onako kako on to čini sa svima koje plaća i potkupljuje? U čemu ga prati i mučeni Jeremić, samo da ne zaostane?

- Pomislio valjda da je Srbija isto što i njegova Multikom stranka u kojoj zaposleni ne misle svojom glavom, već onako kako šef kaže. Davno je prošlo vreme kada je Srbija bila privatna firma žutih kabadahija. Baš to ga najviše boli. To što ne može da uzima od naroda, da širi svoj poslovni uticaj, dok narod siromaši i jedva preživljava. A to isto i mučeni Jeremić, samo da ne zaostane? - rekla je Đurić.

Kako kaže, posebno se lažovčina najgore vrste ističe kada govori o kriminalu. Dodaje da mu je to uža specijalnost.

- Sa ubicama, dilerima i kriminalcima se fotografiše kao sa najboljim prijateljima i nada se da će narod, nekim čudom, zaboraviti i na to. Neće. Tu ni mučeni Jeremić neće da zaostane. Ne zaboravljamo ni to kako se grli Đilas sa ubicama, kako se osmehuje kriminalcima, kako se masno bogatio dok se Srbija gasila i grcala u dugovima - rekla je Đurić.

Doda je da narod ne zaboravlja ni to što danas Srbija ima rezultata na svakom koraku, u svakom mestu i gradu.

- Vide ljudi fabrike, a u tim fabrikama danas radi neko od članova njihove porodice. To su rezultati politike Aleksandara Vučića. I dok žuta banda laže, pokušava da manipuliše i obmanjuje, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka ispred sebe postavljaju visoke ciljeve i naporno rade na njihovom ostvarenju. Svako, dakle, ono - što najbolje ume - rekla je Đurić.

Autor: