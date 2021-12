'SITUACIJA JE KOMPLEKSNA' Gosti Pinka o energetskoj situaciji u Srbiji: Meni deluje da je sve to sabotaža! (VIDEO)

Nenad Vuković, predsednik društva lobista Srbije i advokat, ocenio je za Pink aktuelnu energentksu situaciju u Srbiji kao kompleksnu.

- Upravo ta odogovrnost je smenljiva, i to je nešto pozitivno što može da se desi iz ovog slučaja. Očigledno je da je propusta bilo. Sama činjenica da će se tražiti odgovornost za za očigledne propuste je dobra vest. Potpuno je nomralno da uprava i sve institucije snose odgovornost za sve što urade - rekao je on.

Kako je naveo, vrlo je bitno da se otkrije ko zaista snosi odgovornost i da se propusti kao aktuelni sa TENT-om ne dešavaju više.

Borko Kašanski, urednik u Srpskom telegrafu, govorio je za Pink o energetskoj krizi.

- Meni deluje da je sve to sabotaža. Znam ljude koji su pre neki dan bili u TENT-u i oni su mi rekli da u TENT stiže taj loš ugalj već neko duže vreme, već nekoliko meseci. Za to je loše i to što je u Kolubari taj ugalj inače lošijeg kvaliteta zbog nekih stvari - ukazao je on.

Kašanski je citirajući predsednika Srbije Aleksandra Vučića da veruje da je tu bilo kako kaže ''nemara i aljkavosti''

- Niko nije očekivao ovkavi zimu, a ni ovakvu situaicju u svetu sa enerentima - navodi.

Darko Zlojutro, novinar, rekao je za Pink da je uveren da će situacija u TENT-u biti kristalno jasna kada se završi istraga o tome.

- Vidim da se povela istraga o tome. Ono što mislim je da se u TENT-u, Kolubari i EPS-u radilo malo diletantski - rekao je on.

Kako ističe, upravo zbog takvih stvari je i došlo do situacije kojoj svedočimo.