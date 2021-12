PREDSEDNIK O NAPADU GORANA MARKOVIĆA NA DARIJU KISIĆ: Da sam ja rekao šta i on, bio bih pred Savetom Evrope

Predsednik Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju javnosti govori o aktuelnim problemima i dešavanjima u Srbiji.

On se osvrnuo na uvrede Gorana Markovića i napade na Dariju Kisić Tepavčević.

Goran Marković je rekao da je malo verovatno da će doći do mirnog pada režima, i da se nada da Vučić pred očima ima Čaušeskuov pad, na šta je predsednik rekao da je na delu licemerje.

- Šta su oni uradili? Da sam ja to rekao, to bi bilo pred Savetom Evrope, Evropski parlament bi zasedao deset puta. Onog sekunda kada su shvatili da je loše to što je urađeno, očekivali su da ću ja da ga uvredim ili opsujem. Ja ništa nisam ružno rekao Goranu Markoviću. Napamet mi nije palo da mu uputim ružnu reč. A onda vidite da je na osnovu onoga što rade tajkunski mediji, kreće kampanja protiv Darije Kisić. Ona je žena koja je reagovala na najstrašniju nedvosmislenu pretnju - rekao je Vučić.

On kaže da su iste sekunde počele najgori napadi na ministarku Kisić Tepavčević, i da su je zasuli uvredama.

- Bilo je strašno to što je ona samo odgovorila nekome ko je na najstrašniji način pretio nekome ko nije krao pare, niti ima račune u inostranstvu. Ponosan sam na to što nemam pare u inostranstvu, i moj jedini cilj je da ostanem u knjigama kao čovek koji je uradio najviše. Oni su pretili streljanjem svojih političkih neistomišljenika, a kada im je odgovoreno krenule su salve uvreda i najgorih seksističkih komentara - dodao je predsednik.