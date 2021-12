PREDSEDNIK VUČIĆ: U Srbiji će biti dovoljno električne energije i gasa! Najavio ostavku na čelu SNS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija danas ujedinjenija nego ikada, kao i da se trudi da na racionalan i pošten vodi državu i političku stranku. Napomenuo je i da će građani Srbije imati dovoljno električne energije i gasa.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o svim aktuelnim temama, ali u duhu praznika nešto laganijim, da navija i za Zvezdu i za Partizan, ali da mu je srce više uz Zvezdu.

- Fudbal uzimam kao paradigmu promena, ne zato što sam ja dao gol, selektor je obezbedio uslove, fudbaleri... Ne poznajem lično selektora, ali je uradio dobru stvar. Ja se u sport ne razumem, završio sam prvu godinu za trenera, imam samo jednu devetku, sve ostale desetke. Dobio sam devetku jer nisam bio na vežbama i na predavanjima. Uživo odgovaram, nemam puškice, ne prepisujem - kaže Vučić.

Na pitanje o proslavi Nove godine i Božića, Vučić kaže:

- Ja sam dobar u odnosima sa Božić Batom, kod nas se nije slavila Nova godina. Moj otac je Srbin iz Bosne, nije davao da imamo jelke... Brat i ja idemo na sečenje Badnjaka - rekao je predsednik Vučić.

"Quo vadis, Aida"

- Ono što je veoma važno je da svi imaju pravo da izgovore šta misle, da gledaju šta žele, vidim da se "Quo vadis, Aida" prikazuje u Pazaru, ali ono što je takođe važno je da odustanemo od samoponižavanja i od nametanja stalne krivice srpskom narodu. Na to sam ponosan. Nemam problem da kažem koliko je veliki zločin bio u Jasenovcu, ali i da se pokaže poštovanje za srpke žrtve.

- Nemam problem da svako govori šta želi dok ne ugrožava prava drugih. Treba upamtiti ko je osnivač naše srednjovekovne države.. Treba se sećati Jasenovca i Stefana Nemanje, našeg velikana. Ne moramo da imamo, nemojte da se ljutite, važnije da imamo Ulicu Ljubana Jednaka.

- Nisam gledao "Qou vadis, Aida", nemam vremena da gledam filmove. Nisam gledao ni "Tomu", gledaću.

Vladimir Đukanović

- Ne postoji ništa gore nego kada se organizuju protesti, a kada ljudi pristupe tome iako ne misle poput organizatora. Vlada Đukanović izađe u neki podkast i kaže da će zaokružiti ne na referendumu, iako sam se ja polomio da objasnim ljudima da treba da zaokruže da. Ništa se zbog toga nije promenilo u našem odnosu zbog toga. Važno je da svi imaju pravo na svoje mišljenje i da održimo jedinstvo u našem narodu. Želim da nivo pravosuđa i tužilaštva poraste na viši nivo.

- Kada je reč o razlici između Đukanovića i Stefanovića je samo ta što Đukanović nije radio ništa protiv porodice, ali mi ćemo nastaviti da radimo kako Srbija i njeni građani ne bi osetili nikakav sukob več kako bi samo država osetila rast, za rast i tužilaštva i pravosuđa - ističe predsednik Vučić.

SNS - Veoma je važno da pokažemo drugačije lice od političkih stranaka koje su se obračunavale sa onima sa kojima bismo došli u nesaglasje. Mrzim hajke, mislim da ne postoji ništa gore nego kad se oranizuju protesti. Ja na racionalan i pošten način se trudim da vodim državu i političku stranku. Kako ističe predsednik, 4. ili 5. januara biće sednica stranke SNS gde će se videti ko, šta i koliko radi, a ko je od funkcionera otišao na odmor u Dubai, ili na neku od planina.

Uspesi

Predsednik je istakao da navija i za Zvezdu i za Partizan, ali da mu je srce više uz Zvezdu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jutros Srbija nije podeljena zemlja.

- Ma kakvi. To govore ljudi koji žele da daju sebi na značaju. Srbija je mnogo jedinstvenija nego ikada - kazao je Vučić.

On je istakao da je ona možda medijski podeljena, ali je naveo "da je to OK"

Odnos prema ženama - Mislim da sam neko ko poštuje žene, prezirem nasilnike. Ali da li sam neko ko priča "dobro jutro, draga moja" i da se ljubakam na svakom koraku, stvarno nisam. - Ali oko mene su sve žene više od 10 godina, ja to sa svojim saradnicama ne radim, ali nijedna nije otišla. Prvi put sam sad čuo da sam neprijatan prema ženama. - U našoj Vladi i Skupštini imate najveći procenat žena, u mojoj stranci takođe, skoro ceo moj rim su žeme. Malo sam se iznenadio, malo me je i uvredilo. Ako ne poštujem nešto to su oni koji su nasilni prema ženama. - Moj posao nije da pokazujem toplinu, posao predsednika države je mnogo teži nego što misle. Nije moj posao da se svakog dana slikam sa kućnim ljubimcima. Moj posao je da vam govorim ono što vam se ne sviđa.

Električna energija, gas

Na pitanje šta se dogodilo pre nekoliko dana kada su bile havarije na blokovima B1 i B2 u TENT-u Obrenovcu pošto se pojavila informacija u javnost da te havarije nisu bile slučajnost, a ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla da ipak jeste slučajnost i da je glavni razlog nemar, kao i da smo zbog nemara u EPS-u morali da kupujemo struju po visokim cenama, Vučić je rekao:

- Za mene je važno da ljudi u Srbiji imaju elektručnu energiju, gasa, mazuta, nafte. Imaće svega. Najvažnije je da će građani Srbije imati struje i da neće biti restrikcije. Danas su nam u pogonu svi blokovi termoelektrane.

Ja, inače, imam drugačije viđenje, bar delimično drugačije viđenje od onog kakvo ima Zorana, ali da bih pokazao poštovanje, a ne nipodasavanje - prećutaću, ministarka je u pravu. Nije to tako jednostavno, kao što život nije jednostavan. Ne možete da analizirate stvari na tako prost način. Reuzltat je važan i šta će građani da osete - rekao je Vučić.

Kaže da je najvažnije da građani ne moraju da brinu pošto će biti dovoljno struje, gasa, nafte i ostalih energenata.

Napomenuo je da smo nekoliko dana zbog problema u Obrenovcu morali da dokupljujemo struju na berzi, da je to sada rešeno, kao i da sada jedino imamo problem sa količinama kvalitetnog uglja.

"Danas su u pogonu svi blokovi i u Obrenovcu i Kostolcu, jedino imamo problem u termoelektrani ''Morava'' ali je ona mala", dodao je Vučić.

- Nama je jedini problem količina kvalitetnog uglja. Jedini problem je Morava, ali i tamo je sada sve u najboljem redu - ističe predsednik i dodaje da ljudi ne moraju da brinu i toplim radijatorima i struji, te da je to jedino bitno.

Ostavka na čelo SNS

- Mi imamo najbolji tim najboljih ljudi. Stranka koju vodim je tim najboljih ljudi. Neće mi biti jednostavno kada u maju, junu budem napuštao kormilo stranke. Mislim da je 10 godina na čelu stranke dovoljno, da je fer da pokažemo da imamo drugih dobrih ljudi. U glavi već imam četvoro kandidata za predsednika stranke, iz stranke.

- Ne želim da ugrozim budućnost Srbije i pobedu te stranke na izborima bilo čime što ću da izgovorim pre toga.

Na pitanje zašto se povlači, Vučić kaže:

- Imam i ja nešto emocija i nešto topline koju ne moram da pokazujem. Ponekad sam ljudsko biće, ponekad kažem sebi ovo mogu, ovo ne mogu. Koliko ste ove godine bili dana na moru? Ja nisam nijedan. Možda sam se uželeo toga, da budem normalan čovek običan čovek, sada će da kažu "evo ga ludak priznaje da je lud"m da ne nosim sve terete ovoga sveta. Možda hoću da provedem viđe vremena sa porodicom, šta mi ćerka radi, kako uči, da odvedem malog sina na džudo. Možda je sve to, osetite kafda vam dođe trenutak za nešto. Ja sam dao sve od sebe, borio sam se za zemlju, za stranku.

Nova kompanija stiže u Vranje

- U Vranje u februaru stiže jedna nemačka kompanija, zaposliće oko 1.000 ljudi u roku od godinu dana. Velika stvar za Vranje, toliko sam srećan. Toliko smo se namučili sa Geoksom, to nije fer što su uradili.

- Biće izvanrednih vesti za nas, samo da zadržimo ovaj nivo investicija i da sačuvamo mir.