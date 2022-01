Oglasio se Dačić o Noletu: Biće posledica u odnosu Srbije i Australije

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će sve što se dešava sa Novakom Đokovićem u Australiji ostaviti posledice na odnose Srbije i Australije.

Dačić je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da teško da će Australija prihvatiti bilo koje argumente države Srbije kada je reč o slučaju Novaka Đokovića.

- To nije nikakav specijalan i specifičan slučaj. Ovde je reč o politizaciji pitanja jer na stotine ljudi dobija razna izuzeća. I mi političari smo bili na raznim odlučivanjima svuda po svetu. U Britaniju smo morali da idemo. Cela delegacija je morala da traži izuzeće ali je to bilo u okviru političkih manifestacija, pa su UN garantovale za to. Ako mogu drugi teniseri da dolaze, zašto se neko tako ponaša prema Novaku Đokoviću - postavio je pitanje Dačić.

Ukazao je da postoje političke implikacije i da će to što se dešava ostaviti posledice po odnose države Srbije i države Australije.

- Naši odnosi nisu mnogo razvijeni jer smo udaljeni, to je zemlja koja sebe smatra izuzetno posebnom i specifičnom, oni to uvek govore. Kad smo tražili ukidanje viza, oni su rekli da i engleska kraljica mora da ima vizu da bi došla u zemlju kojoj je kraljica - rekao je Dačić.

Ukazao je da je Đoković u Australiju došao posle njihovog odobrenja i ocenio da je ponasanje australijskih vlasti sramno da to treba staviti do znanja Australiji.

Ivica DačićFoto: Profimedia

Dačić je podsetio da Novak ima diplomatski pasoš Srbije i da nije bilo ko.

- On je teniser broj jedan, svetsko ime i legenda. Ovo je neubičajeno, sramotno, drsko - istakao je Dačić.

Dodao je da ne veruje da će posle svega premijer Australije doći u Srbiju.

- Niti nam treba - rekao je Dačić.

- Mislim da su ušli u neviđeni problem sami sa sobom. Novak je već pobednik. Očigledno da oni njemu ne daju da igra. Ovo je način da se spreči da postane najbolji teniser u istoriji. Život je dug, nadam se da će taj premijer nekada doći u stiuaciju da može da oseti kako je to kad se neko prema njemu ponaša kako se on ponaša prema drguma - naglasio je predsednik Skupštine Srbije.