PALMA I DAČIĆ: Cilj izbora koalicije SPS- JS je Aleksandar Vučić predsednik, a Ivica Dačić premijer Srbije

U prostorijama Predsedništva Jedinstvene Srbije u Beogradu obeležena je stranačka slava Jedinstvene Srbije Sretenje i ujedno i 18. godišnjica postojanja Jedinstvene Srbije, koja je osnovana na Sretenje 2004. godine u Jagodini, gde je i danas centrala stranke.

Obeležavanju stranačke slave pored rukovodstva Jedinstvene Srbije, na čelu sa predsednikom Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem Palmom, prisustvovao je i predsednik SPS Ivica Dačić.

PALMA : NAŠ SLOGAN U IZBORNOJ KAMPANJI JE "IVICA DAČIĆ ZA PREMIJERA"

- Čestitam građanima Srbije Dan državnosti, a onima koji slave Sretnje kao krsnu slavu, čestitam slavu, kao i svim članovima Jedinstvene Srbije slavu i rođendan Jedinstvene Srbije. Prioritet Jedinstvene Srbije od njenog osnivanja je socijalna pravda, borba potiv bele kuge, nova radna mesta, međunarodna saradnja. Kad sam kod međunarodne saradnje želim da kažem da je Ivica Dačić i kao ministar inostranih poslova mnogo toga uradio za Srbiju, skinuo onu negativnu etitektu, kako su prikazivali neki strani mediji i 18 država je povuklo priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije - rekao je Marković.

On je istakao da koalicija SPS - Jedinstvena Srbija nastavlja saradnju započetu 2008. godine i mi smo jednoglasno doneli odluku da Ivica Dačić bude kandidat naše koalicije za premijera Srbije i mi smatramo da ne postoji bolji kandidat od Ivice Dačića za premijera Srbije, kao što ne postoji bolji kandidat od Aleksandra Vučića za predsednika Srbije.

- Naša koalicija je, kada govorimo o međunarodnim aktivnostima, samo prošle godine, u godini kovida, odvela 2000 ljudi negde u inostranstvo, od toga 300 lekara i medicinskih sestara i tehničara u Egipat, pa 600 lekara, medicinskih sestara i tehničara u Paraliju i 992 poljoprivredna proizvođača u Paraliju. 7. aprila vodimo još 160 lekara, medicinskih sestara i tehničara iz 35 gradova i opština Srbije u Egipat i nismo hteli da ovo putovanje bude u februaru ili martu, da neko ne kaže da se radi o izbornoj kampanji. Lekarima se na ovaj način zahvaljujemo što su spasili mnogo života, a poljoprivrednici su oni koji nemaju topli obrok, nemaju regres, nemaju bolovanje, a hrane Srbiju - naveo je Palma.

Naša koalicija pare koje dobija iz budžeta na osnovu broja poslanika na ovaj način vraća onima koji pune budžet. Naša slogan u kampanji je "Ivica Dačić za premijera" i siguran sam da građani Srbije neće glasati za ono što piše na društvenim mrežama nego za dela. Mi imamo naša dela koja su vidljiva tamo gde god su nam građani dali poverenje. Koalicija SPS - Jedinstvena Srbija je 2008. godina odlučila da se u Srbiji napravi proevropska vlada i od tada kreće sa velikim dolaskom stranih investitora u Srbiju, otvaranje velikog broja radnih mesta i sve to je bilo važno za punjenje i lokalnih i republičkog budžeta, jer 78 posto od poreza na plate ide u lokalne budžete.

- Ivica Dačić je običan čovek koga nije uobrazila politika i sve ono što je radio, radio je i radi dobro za Srbiju i sve građane. Na mnogaja ljeta da živimo u miru i da nam deca više nikada ne idu u rat i da se molimo Bogu na današnji dan da ne dođe do rata između Rusije i Ukrajine, jer kada bi se to desilo onda bi to bio treči svetski rat - izjavio je Marković.

Lider JS je podsetio da je u jednoj izbornoj kampanji Ivica Dačić rekao "ne znam ko će biti predsednik Srbije, ali znamo ko će biti predsednik vlade, i tako je i bilo, a kaže Marković, sada znamo i ko će biti predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i znamo će predsednik Vlade biti Ivica Dačić.

DAČIĆ: ZA NAS OVI IZBORI NISU SAMO ZA PREDSEDNIKA SRBIJE, VEĆ I ZA PREMIJERA I GRADONAČELNIKA BEOGRADA

- Sasvim je logično da koalicija koju ja predvodim, ukoliko dobije dovoljan broj glasova, kandiduje mene za funkciju premijera Srbije. Time ja preuzimam i ličnu odgovornost za svoju listu i za program. Mi smo podržali Aleksandra Vučića za predsednika Srbije i to je i naš uslov, da Vučić bude predsednički kandidat, u drugom slučaju mi ćemo imati svog predsedničkog kandidata, zato što samo Aleksandar Vučić simbolizuje zajedničke ciljeve i program za koji se borimo - kaže Dačić.

Desilo se da se današnji praznik Sretenje poklopio i sa nekim političkim dešavanjima, a to su raspuštanje Skupštine Srbije, raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i lokalnih izbora u više od deset lokalnih samouprava. Danas počinju i izborne radnje i izborna kampanja i važno je da počinju na Sretenje koji je i simbol državnosti Srbije i naše želje da bude simbol sabornosti i jedinstva. U tom smislu je i moja želja da ovi izbori proteknu u znaku najboljih mogućnosti da se građani Srbije opredele za to kakvu Srbiju žele da vide u budućnosti.

- Veliko mi je zadovoljstvo što Dragan Marković ima stranku kakvu bismo voleli i da bude Srbija, jedinstvena, da bude jedinstvo svih poltičkih faktora i snaga oko ključnih nacionalnih pitanja, a to je da Srbja odbrani svoje nacionalne interese, da vodimo računa o interesima svakog čoveka i sve to mora da se bazira na principima socijalne pravde.Partija ima mnogo, a Srbija je samo jedna i zato je važna ova poruka - jedinstvena Srbija i to na Dan državnosti na Sretenje - rekao je Dačić.



Prema njegovim rečima, najverovatnije će Toma Fila biti kandidat za gradonačelnika Beograda koalicije SPS -Jedinstvena Srbija.

- Toma Fila je pokazao svih ovih godina da je bio advokat svih koji su bili pogođeni nepravdom i on će biti advokat Beograda i svih građana Beograda i voleo bi da on to prihvati i kao što znate on nije klasičan političar i možda je to njegova prednost - rekao je Dačić.

Na novinarsko pitanje Dačić je rekao da koalicija SPS - Jedinstvena Srbija nije razgovarala sa SNS o budućem premijeru Srbije.

- Mi treba da se izborimo da naša koalicija ostvari takav rezultat da ima pemijera, Ovo nisu izbori samo za predsednika, ovo su, što se nas tiče i izbori i za premijera i za gradonačelnika Beograda i svi treba da izađu sa konkretnim imenim da bi ljudi znali za koga glasaju - kazao je Dačić.