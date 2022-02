Glišić: SNS na izbore ide sa rezultatima i planovima

Pred birače izlazimo sa postignutim rezultatima, ali i planom za naredni period, istakao je u Lučanima predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić.

On je za Tanjug istakao da su naprednjaci u prethodnih nekoliko godina jasno definisali nekoliko ciljeva koji su i ostvareni.

"To je pre svega ekonomski napredak Srbije, njen infrastrukturni rast, koji je najviše pažnje izazvao, jer kud god da krenete, krećete se modernim saobraćajnicama", rekao je Glišić i dodao da je primer za to putovanje do Lučana koje je sada mnogo brže i komfornije zahvaljujuči autoputu „Miloš Veliki”.

Prema njegovim rečima, jedan od osnovnih ciljeva u budućnosti jeste rast prosečne plate do 2025. godine na 1.000 evra. kao i da ekonomska politika to treba da podrži.

"Nastavićemo i dalje sa infrastrukturnim projektima, ali i otvaranjem novih fabrika i svega onoga što smo definisali programom Srbija 2020 - 2025, ali i u našem planu i programu sa kojim izlazimo na naredne izbore", rekao je Glišić.

Kada su u pitanju izbori, Glišić je kazao da se SNS ne bavi nagađanjima i da prvo "gledaju u svoje dvorište".

"Da vidimo gde smo pogrešili, kako te greške da ispravimo, da li su svi naši ljudi koji su u ime SNS radili neki odgovoran posao to uradili na najbolji mogući način. Ukoliko nisu da nađemo ljude koji mogu da nose taj teret i u potpunosti smo fokusirani na ''našu polovinu terena'', da iz toga izvučemo pouke, izađemo pred građane i zatražimo njihovo poverenje", naglasio je Glišić.

Što se tiče kampanje, Glišić je rekao da postoje politički subjekti od kojih se može "samo najgore očekivati".

"Ništa dobro nisu ni uradili kad su bili na vlasti, a pogotovu sada kada je skoro svako prozreo njihovu politiku i vrlo je jasno zbog čega ponovo žele da se vrate na vlast. Očekujem samo uvrede, pre svega na račun predsednika Aleksandra Vučića i njegove porodice, ali i na svakog od nas koji podržava predsednika, jer vidimo da radi dobar posao za državu", ukazao je Glišisć.

On je ocenio da svi oni koji budu izašli na predstojeće izbore sa rezultatima i planovima mogu očekivati da će biti nagrađeni podrškom građana, dok će oni koji koji budu izašli sa politikom uvreda naučiti "lekciju", ali da ipak treba sačekati sud građana koji će biti poznat 4. aprila.

On je rekao i da je jedan opozicioni lider uzrupirao medijski prostor i stavio ga u funkciju isključivo svoje politike, i da iz takvih medija stižu brutalni napadi.

"Tu konkretno mislim na Dragana Ðilasa, koji je kroz televizije koje je izotvarao, silne novine koje je pokupovao u međuvremenu i medijski prostor koji je kupio, napravio jednu respektabilnu medijsku silu koju koristi isključivo za svoje lične potrebe, ne da bi informisao građane, već kako bi za sebe pribavio određenu političku korist iz koje bi kasnije izvlačio i finansijsku, kao što je to radio i kada je bio na vlasti ", rekao je Glišić.