PETKOVIĆ: U zdravstveni sistem na KiM ulažemo više nego ikad

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, zajedno sa pomoćnicom za zdravstvena i socijalna pitanja Svetlanom Miladinov sastao se sa direktorima svih zdravstvenih ustanova sa Kosova i Metohije i razgovarao sa njima o novim ulaganjima i nabavci opreme, planovima za razvoj i novim radnim mestima.

Petković je tom prilikom istakao da se u zdravstveni sistem na prostoru Kosova i Metohije danas ulaže više nego poslednjih 40, 50 godina.

- Samo u prvom kvartalu ove godine opredeljena su značajna finansijska sredstva za nabavku najsavremenije medicinske opreme za naše zdravstvene ustanove na KiM i to zajedničkim snagama Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Ministarstva zdravlja i RFZO. Povećane su plate lekarima i medicinskim sestrama, otvoreno je više od 300 radnih mesta u zdravstvenim centrima na KiM, podižemo novu bolnicu u Gračanici, kapitalno rekonstruišemo KBC u Kosovskoj Mitrovici, obnavljamo napuštene seoske ambulante i sve to ne bi bilo moguće da nema podrške države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića - preneo je Petković. On je zahvalio zdravstvenim radnicima na požrtvovanju i posvećenosti tokom borbe sa virusom Kovid 19 i najavio još veća ulaganja u narednom periodu.

- Uprkos specifičnim okolnostima u kojima radite, vi pokazujete svakodnevno požrtvovanje i brigu za naš narod, da ste važan oslonac našeg ostanka i opstanka na prostoru Kosova i Metohije. Naše je, kao Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da vam obezbedimo neophodne ljudske i materijalne resurse i mi ćemo to nastaviti da radimo, uz podršku našeg predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije - istakao je Petković.

