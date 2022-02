'SRBIJA JE U PROBLEMU, BILO BI NEIZDRŽIVO...' VUČIĆ IZ MONAKA O POSKUPLJENJU GASA U EVROPI: Učinićemo sve da umanjimo posledice krize

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će i Srbija biti u problemu ako ruski gas u Evropi bude 2.000 dolara za 1.000 metara kubnih, ali da će svakako naša zemlja boje proći od drugih i da se nada povoljnijim cenama u dogovoru sa Rusijom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Monaku, gde je razgovarao sa knezom Albertom Drugim od Monaka.

Srpskom predsedniku je, podsetimo, priređen svečani doček ispred Kneževske palate, gde je potom usledio sastanak Vučića i kneza Alberta.

Tokom boravka u Monaku održana je i ceremonija uručenja Velikog krsta reda Svetog Šarla, koji je knez Albert II od Monaka uručio predsedniku Vučiću.

Predsednik Srbije izjavio je da je Srbiji u Monaku ukazana velika čast, što ukazuje na ugled koji Srbija ima u svetu. Uskoro će, najavljuje, biti otvorena avio-linija Beograd-Nica, pa se nada većoj “razmeni” turista.

Ističe da je knez Albert II izrazio želju da opet poseti Srbiju, što se nada da će i učiniti do kraja godine.

Bilo je reči o saradnji u međunarodnim institucijama i organizacijama.

- Monako je od pre dve decenije članica UN i osnivač je Alijanse za multilateralizam. Uvek je važno imati takve prijatelje kao što je Albert II. Govorili smo o razmeni koja je mala, ali je uvećana prethodnih godina. Nadamo se da će se ona uvećati u narednom periodu – rekao je Vučić.

"Srbija je u problemu. Nema nikakvog boljitka od krize na istoku Evrope"

Govoreći o rusko-ukrajinskoj krizi, Vučić kaže da je Srbija u problemu.

- Ljudi tokom kampanja ispunjavaju sve zahteve, dodvoravaju se svakome, odgovaraju pozitivno na bezobrazluke, a mene to ne zanima. Nije fantastična vest za nas to što se dešava kriza. Od toga neće biti boljitka, ali ćemo da gledamo da umanjimo naše probleme i učinimo sve da kriza bude manja nego u drugim zemljama. A 2.000 dolara za gas, to je za nas apsolutno neizdrživo. Nadam se povoljnijem dogovoru jer ovu cenu ne znam ko bi mogao u Evropi da plati – kaže predsednik.

Ističe da su vesti sa istoka Evrope loše.

- Bezbroj je problema, ali spremamo se i radimo naporno. I večeras ćemo pre odlaska u Španiju da vidimo šta možemo da uradimo i da garantujemo našoj deci sigurnu budućnost - kaže Vučić.

Ističe da su vesti sa istoka Evrope loše. Ističe da je Aleksandrovič tražio od Srbije da osudi rusku agresiju. - Imam vrlo prost odgovor. Mi smo mala zemlja i ne želimo da sebi ukidamo mogućnost da nastavljamo prijateljstva s nekima, a mi ne odlučujemo ni na koji način o sudbini Ukrajine... A ako je već to tako, ja pozivam gospodina Aleksandroviča da pozove predsednika svoje zemlje gospodina Zelenskog i da ga zamoli večeras da na TV osudi stravičnu i tragičnu agresiju nad Srbijom koje su sprovele SAD, Britanija, Nemačka i druge zemlje... Pa čim on to uradi, onda ću s radošću prihvatiti poziv gospodina Aleksandroviča i odogvoriti na njegove molbe - naglasio je predsednik pojasnivši i sledeće: - Ovo vam govorim da vidite kako svaka zemlja ima pravo da traži od nekoga nešto... Nije mi problem da budem na udaru, zastupam zemlju, a interesi Ukrajine su na Zapadu, a naši interesi su evropski put ali ne i odustajanje od tradicionalnih prijateljstava poput onog s Rusijom - rekao je. Predsednik je naglasio da je interes Srbije mir i stabilnost, te da je Srbija danas jedna od retkih zemalja koja striktno poštuje Međunarodno javno pravo za razliku od Zapada kom su puna usta pozivanja na tzv. nepovredivost granica. - Mnogo smo mi mali da bismo bilo kome pretili, neka svako radi svoj posao, a mi smo jasni po svojim stavovima. Držimo se veoma principijelno međunarodnog javnog prava i zato je toliko strah oko priče oko Kosova i svega drugog. Dakle, čim oni budu osudili stravičnu agenciju koju su sprovele zemlje koje danas pomažu Ukrajinu, onda ćemo i mi da reagujemo. Ali od te reakcije nema ništa, jer su njihovi interesi na zapadu - podseća Vučić.

"Ko misli da Srbija treba da bude potrčko, taj bi da zemlju odvede direktno u ambis"

Pojašnjava da je politika Srbije vojna neutralnost, a da će sutra u Španiji prisustvovati potpisivanju ugovora o kupovini dva transportna aviona, kojih Srbija više nema.

- Imaćemo sve više aerodrome, moći ćemo da povezujemo gradove, verujem i Bačku i banat u budućnosti i Pčinjski okrug. Sve ovo je veoma važno kada je potrebno pomeranje snaga i jedinica. Zašto ovo govorim. Zato što je naše trajno opredeljkenje vojna neutralnost. Ostavite sve prazne priče, čini mi se da i ova situacija govori koliko je važno biti vojno neutralan. Ukrajina je, kako kaže, na putu u NATO. Da ne nastavljam priču, moramo da budemo dovoljno snažni da ne zavisimo ni od koga – kaže Vučić.

Naša politika je, ističe da smo na evropskom putu, ali i da sarađujemo sa Kinom, Rusijom i da ne odustajemo od tradicionalnih prijatelja.

- Ko god misli da treba da budemo potrčko bilo kojoj od strana, takva politika vodi nas direktno u ambis. Naša politika je ozbiljna, odgovorna i u interesu Srbije i njenih građana - kaže predsednik.

Srbija se, dodaje, nada miru, dobrim odnosima sa svima, i suviše smo mala zemlja da bismo nekome pretili ili radili protiv nekoga.

"Srbija se striktno drži mežunarodno-pravnih normi"

Na pitanje o važnosti posete Monaku, Vučić kaže da zbog nje Srbija sutra „neće dobiti krompir ili avion više, ali da će biti bolje i lepše prezentovana u svetu“.

- Srbiju će bolje da razumeju kada vide da razmenjujemo stavove i mišljenja i sa knezom Albertom koji je poštovan bukvalno svuda u svetu. Tada će drugačije pristupati i Srbiji. Bolje će nas razumeti, a Srbija se striktno drži mežunarodno-pravnih normi. Plašim se da kažem da smo jedni od retkih koji se toga drže – kaže Vučić.