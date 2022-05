VUČIĆ PORUČIO HRVATIMA: Strašno nam je važna EU, ali ubijena deca od 9 i 11 godina mnogo su nam važnija od svakog NATO-a i Evropske unije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Davosu, gde prisustvuje godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma.

Govoreći za Pink iz Davosa Vučić je rekao da Srbija ima čistu poziciju što se tiče međunarodnog javnog prava i moralnih principa.

- Ljudi nisu naviknuti da čuju drugačije mišljenje. Bolje je kada možete da odgovorite, a da li će to učiniti našu poziciju lakšom? Sasvim sigurno ne - rekao je Vučić.

Govoreći o nastašici hrane, Vučić je rekao da svaki dogovoran čovek uvek brine.

Briga je skopčana sa odgovornošću. Ako ne brinete, možda je lepše i lakše, ali nećete postići najbolje rezultate. Mi ćemo imati bezbroj problema, imaće ih svi. Mađarska je danas uvela vanredno stanje, zbog energenata i bezbednosne situacije. Mi ne treba da uvodimo vanredna stanja ali moramo da radimo

Vučić je istakao da mi nemamo disbalans u potrebama ljudi i onoga što imamo u skladištu.

- Kad država zaštiti neku cenu, imamo velike pritiske koje trgovci i biznismeni prave preko Privredne komore, ministarstava... U suštini je zahtev da se cene koriguju. Kažu da ograničimo ljudima da ne kupuju više od 5 ili 10 kilograma. To nećemo jer imamo dovoljno, a ne bi bilo dobro ni sa psihološkog aspekta - rekao je Vučić-

Inflaciju moramo da držimo pod kontrolom. Kažu, povećajte cene. Pa super, onda ćemo ući u spiralu iz koje povratna nema

On je dodao da će svet i Evropa imati najveće probleme oko pšenice i ulja i dodao da će i u narednom periodu biti sprovođenje rigorozne kontrole.

- Imamo fiskalnu i finansijsku stabilnost. Moja poruka tajkunima koji misle da mogu da iskoriste ovu situaciju da ucenjuju državu i da se igraju sa njom je da to ne rade, jer će proći mnogo gore nego što su mislili. Država vam to neće dozvoliti u ekonomskom smislu naravno. Nećemo dozvoliti da urušite zemlju da bi stekli ekstraprofit - poručio je Vučić.

Kako kaže priroda posla je da neko želi da ima veću zaradu, ali se mora uzeti u obzir i kakvo je vreme.

Govoreći o ceni eletrične energije, predsednik Srbije je rekao da ona jeste najniža u Evropi i da realno da bude veća.

Čuli ste da će struja da poskupi 20 ili 40 odsto? Pa dajte odmah 200 odsto da poskupi struja. Ko to kaže, EPS? Nisu vam rekli šta su oni učinili da ne poskupi struja. Pa videćemo. Najlakše je reći dajte da poskupi struja. Nisam znao da se EPS bavi politikom obraćanja javnosti, mislim da znaju kako ide procedura.

- Biće veća cena, ali ni blizu 20, a svakao ne 40 odsto. Kada? Kada budemo to mogli da izdržimo, a da nam cene ne odu u nebesa, pošto je cena električne energije ukalkulisana u svaki proizvod. Neka se oni bave remontima i neka se trude da kopaju mnogo više uglja nego što kopaju danas, a o ceni struje će neko drugi da razmišlja. Znamo kolika je cena struje, da je niska, da to nije dobro za EPS, ali kada počnete da govorite o sopstvenoj odgovornosti i problemima koje ste sami napravili, onda ćete moći da komentarišete i cenu struje - podvukao je Vučić.

- Znamo koliko nam je niska cena struje, znamo da je to loše za EPS, ali nije samo to problem - dodao je on.

Prema njegovim rečima, Srbija danas troši dvostruko više električne energije nego pre 20 godina.

U eri društvenih mreža i televizija, stalno neko drži neki štrajt. Kada malo zagrebete ispod površite vidite stvari kako treba. Mi svaki dan uvozimo struju, naša privreda danas troši neuporedivo više, a nismo pronašli nove "Kostolce". Nismo radili na novim mestima na kojima se kopa ugalj. Remontovažćemo mašine do avgusta i moći da kopamo mnogo više tona dnevno nego današnjih 60 toga. Radimo remonte da bismo zimu dočekali spremnije. U remontu nam je 1000 megavata

- Tek sam sinoć saznao za problem sa šećerom, hteo sam iz kože da iskočim, nisam hteo da dođem u Davos. Koga god da pozovem biće zastupnik interesa privrednika...koga da pozovom? Da sam pozvao ministra poljoprivrede (Nedimovića), rekao bi mi da je sve pod kontrolom. Na kraju jeste sve pod kontrolom, ali mora da se iskontroliše ceo proces - rekao je Vučić i dodao da će svako tražiti rupu kako bi napravio ekstraprofit.

Uvodićemo red, biće više discipline. Radićemo napordno, sredićemo svoje redove, promenićemo mnogo toga i u vladi i u institucijama. Ko ne želi da se bori za zemlju, za jedan klas žita, nemoj da se bavi ovim poslom. Neka ide na more. Ko hoće da se bori za zemlju, za njega uvek ima mesta

Upitan da li će razgovarati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, on je rekao da treba sačekati još koji dan, te da ne zna da će ruski predsednik hteti da razgovara sa njim.

- Veliki teret je na našim leđima, oni umesto da vide da nam olakšaju, oni gledaju da nabace još neki sepet. Mislim na ove koji komentarišu da se uopšte neću sastati sa Putinom. Danas kažu neće Putin da se čuje samnom. A šta ako se budemo čuli? Ako se slučajno budem čuo sa Putinom kazaće da nije dobra cena, iako bude najpovoljnija, ili će reći eto razgovara sa zlikovcem, agresorom...Šta god da uradim, neće biti dobro - istakao je Vučić.

- Kad sam rekao da nas čeka teška zima, rekli su mi da širim paniku, a to je rekao ceo svet. Svi su zabrinuti osim zemalja koje imaju naftu i gas - dodao je on i napomenuo da se narednih dana očekuje rešenje za gasno skladiše u Mađarskoj, kao i rešavanje problema gasnog snabdevanja Srbije.

Ostaje nam da čekamo taj 30. maj, kao beli dim u Vatikanu, kada će pasti odluka o cenama za zemlje Zapadnog Balkana iz EU. Posle toga treba da vidimo i za cenu gasa jer je najniža u Evropi isto kao i cena struje. I za stanovništvo i za preduzetnike. Pitanje za razgovor sa Putinom su prvo količine gasa, pa cena

Kada je reč o odnosu sa Hrvatima, Vučić je rekao da on sa njima nema problem i da želi da hrvatska nacionalna manjina učestvuje u funkcionisanju države.

- Neko ima problema sa sprovođenjem optužnica za ratne zločine. Da vas ne podsećam da su pre nekoliko meseci izašli sa pričom da sam ja tukao neke zatvorenike u Petrinji, a da ja nikad nisam bio u Petrinji. Zamislite da mi izmislimo tako nešto o predsedniku neke druge zemlje. Pa to je skandal - istakao je Vučić.

Srbija nikada nije dovoljno mala, ni neuspešna koliko bi neki hteli. U te optužnice se nisam mešao, ali sam ponosan na činjenicu da će neko iz porodica ubijene dece imati nadu da će pravda makar delimično biti zadovoljena, što će Rajići ili Drče dobiti pravdu. Hoćete da životi nevine dece budu bačeni onako samo zato što je nekome palo napamet da ima pravo da baca granate, rakete, bombe mine kad hoće i gde hoće i ubija decu. Da oni nisu nekome pretili? Niste se setili da kažete nešto o tom zločinu. Dovoljno ubijati decu, ali nije dozvoljeno pokretati postupke. Mnogo volimo EU, važna nam je. Nama je svako to dete važnije od NATO i EU i od svega drugog. Oni koji su činili zločine, posebno oni koji su ubijali decu, moraju da odgovaraju.