Srbija nema problema sa hranom! VUČIĆ IZ DAVOSA ZA PINK: Uradićemo sve da se dobro pripremimo za zimu, možda i bolje od razvijenih evropskih zemalja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra u Davosu, gde prisustvuje godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma.

Vučić je rekao da je jedna i jedina tema u Davosu Ukrajina i sve što se tamo zbiva, a sve ostalo je skrajnuto.

- Na nekim od sastanaka koji nisu za javnost slušao sam šta govore i Kristijan Lagard i Kristalina Georgijeva i drugi oko ekonomske budućnosti sveta i Evrope, koliko će povećavati referentne kamatne stope, kako će igrati igru između rasta i spasavanja od inflacije i kojim će merama reagovati u budućnosti i šta je to što mi možemo da učinimo i kako da sačuvamo visoki stopu rasta i kako da tražimo partnere -naveo je Vučić.

On je dodao da su sa ekonomskim isprepletane ekonomske i tema klimatskih promena.

- Kada sve to uspete da sagledate tražite mesto za Srbiju i gledate šta možemo da učinimo. Svi govore, ali u okviru ukrajinske krize, govore o predstojećoj zimi i to o tri elementa - energenti, hrana i držanje inflacije pod kontrolom - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ukrajinska tema se potpuno nadvila nad druge teme.

- Izražena je ogromna podrška Ukrajini, bez bilo čega što možete da čujete. Davos je nekada bio mesto gde ste mogli da čujete različite stvari, drugaćija viđenja, sada je postalo mesto zapadne orjentacije i sve moguće je razgovarati u tim zadatim okvirima -istakao je Vučić.

Kako kaže danas je razgovarao sa mnogo svetskih i ekonomskih lidera.

- Nemam pravo da govorim o čemu smo razgovarali. To je naš posao i svi dele zabrinutost za to šta će se zbivati u svetu i kako da pronađu rešenje za sebe - kako da kupe što više hrane i uglja. Gledaju da nađu rešenje za naftu, gas. Ukrajinci su zauzeli rusku kući i sada tu predstavljaju njihove zločine. Ove godine je Davos obeležen ukrajinski bojama, što je očekivano - naveo je Vučić.

Živite u svetu u kojem dominira histerija i nema zdravog razuma. Mi smo dali jasan politički stav i osudili napad na Ukrajini, ali džaba, nekima ne možete da promenite mišljenje, ne možete da prenesete nijednu racionalnu poruku. Ne mislim da postoji raspoloženje da bilo ko nekoga čuje po ovom pitanju. Juče je glavna vest bila, sve naše novine su objavile, da li je neko aplaudirao ili ne govoru Zelenskog. Zamislite, sad ja govorim i da neko prati po sali da li neko aplaudira ili ne

Kaže da je važna činjenica da se zbog ljudi koji guraju zemlju napred da sami ne dodajemo tovar na leđa, da ne dodamo još neki kamen neistine i laži.

Upitan o susretu sa Kurtijem, presdsednik Srbije rekao da će Kurti reći kako će mali Putin po nalogu velikog Putina da provodi ratove na Balkanu.

- I to je to, to je ta retorika. Ja ću da govorim žestoko i to je to. Meni je važno da sam ovde imao mnogo važne susrete i da svi gledaju sebe, kako će da prežive ovu krizu i važni su mi ti razgovori - dodao je Vučić.

- Govorili su da neće biti razgovora sa Putinom, a šta ćemo kad bude? Onda će da kažu eno ga, pregovara sa Putinom. Šta god da uradite, bićete krivi. Morate da razmišljate kako ćete da provedete gas. Zamislite da nismo izgradili gasovod. Jedino da uzmete konopče da se obesite. Niko to neće da kaže. Mi smo to izgradili novcem građana Srbije, ali nismo opteretili zemlju. Sada moramo da dogovorimo dobru cenu, pa da obezbedimo druge sirovine. Sve ćemo to da gledamo da uradimo i da budemo jednako dobro pripremljeni, a možda i bolje od razvijenih evropskih zemalja. To ćemo sve da uradimo dok građani budu na letovanju, dok se budu kupali - naveo je Vučić.

Na isti način, dodao je, država se danas borila za šećer.

Mi smo zaštitili cenu od jednog kilograma. Ali, dođu pčelari ili ljudi kojima treba više i oni kupe od po kilogram, šta će im 50 kila džak ako je ovo jeftinije. Mi ćemo zaštititi i cenu šećera na veliko i sve to rešavamo u hodu. Mi sa hranom nemamo većih problema