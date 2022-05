VULIN: Vučić je jedini koji je rekao da nema tog članstva u EU zbog koga će napustiti traganje za istinom o pobijenoj srpskoj deci

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin istakao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić hrabar čovek i da nijedan predsednik pre njega nije decidno i otvoreno rekao da Srbija u Evropsku uniju neće ući po cenu da mora da zaboravi svoju pobijenu decu od strane ustaša i hrvatske vojske.

Komentarišući medijsku hajku na Srbiju i njenog predsednika Aleksandra Vučića od strane hrvatskih medija zbog toga što je srpsko Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu protiv četiri visoka oficira hrvatske vojske za počinjen ratni zločin nad Srbima u "Oluji", ministar unutrašnjih poslova je kazao da su hrvatska vojska i njeni piloti planski i vrlo precizno znali šta rade kada su granatirali kolonu srpskih nenaoružanih civila na Petrovačkoj cesti gde su ubijena i srpska deca.

- Vrlo precizno su znali šta rade. Pravo pitanje je šta je Srbija čekala svih ovih decenija da procesuira ove ljude. Ta čuvena priča o evropskim vrednostima počinje valjda od prava i pravde. Predsednik Milanović poručuje Srbiji da nije pametno podići optužnicu. Čekajte – je li nešto krivično delo ili nije krivično delo, nema u pravu pametno je ili nije pametno, nema procenjivanja situacije, ili neprocenjivanja situacije. Predsednik Vučić se ni na koji način ne meša u odluke našeg pravosuđa, a vidite hrvatskog predsednika čija je zemlja članica slavne Evropske unije koja nam donosi svoje velike vrednosti kojih mi, eto, nismo dostojni, pa moramo da čekamo da nas jednog dana prime. Je li evropska vrednost granatiranje kolone izbeglica? Milanović nam kaže – ako budete sudili ubicama vaše dece, nikad nećete ući u Evropsku uniju. A šta ćemo u Evropskoj uniji po tu cenu? - poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, istakavši da država Srbija treba da razmisli da li je vreme da postane i politički neutralna kao što je i vojno.

- Svi se slažemo oko toga da je "Oluja" ratni zločin. Srbija je dovoljno dugo čekala da neko drugi kaže ko su ratni zločinci. Sad ćemo mi reći ko su ratni zločinci. Srbija nema prava da ćuti. Sve je probala. Brat Ivo i brat Boris su se na Brionima toliko puta sastajali, menjali kravate, knjige, voleli se, razvijali prijateljstvo među našim narodima i Sanader i Koštunica, samo su zaboravili jednu sitnicu, ko je pobio decu na Petrovačkoj cesti. A Aleksandar Vučić ih je pitao - ko je pobio našu decu na Petrovačkoj cesti? Jesu li oni poginuli kao žrtve nevremena, elementarne nepogode ili su ih ubili ljudi? Ubili su ih ljudi i ti ljudi imaju imena. To su ljudi koji nemaju pravo da mirno spavaju kraj grobova naše dece, neka bar znaju da im znamo imena. Neka znaju da pravda može da ih dostigne. Štitiće njih Hrvatska, pretpostavljam, neće ih dati ni po koju cenu, znajući Milanovića, Plenkovića, daće im neki orden, čin, kupiće im kuću u Dubrovniku, nešto će uraditi da dokažu koliko je to što su poubijali srpsku decu u redu. Mi ćemo da se borimo za istinu o ubijenoj srpskoj deci na Petrovačkoj cesti, to je naše pravo - istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Ministar unutrašnjih poslova poručio je da je ponosan na politiku koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da je Vučić jedini koji je kazao da nema tog članstva u Evropskoj uniji zbog koga će prestati da traži pravdu za pobijenu srpsku decu.

- Kada se jednog dana bude pisala istorija ovog vremena, neko će biti dovoljno pošten da kaže da je Aleksandar Vučić čovek koji je uradio više hrabrih stvari nego ijedan predsednik pre njega. I da je na sebe preuzeo ono što nijedan drugi predsednik pre njega nije hteo da preuzme. Aleksandar Vučić je jedini koji je rekao: "Ja smatram da nema tog članstva zbog koga ću napustiti traganje za istinom o pobijenoj srpskoj deci". To pre njega niko nije uradio - poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.