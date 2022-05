BOROVČANIN 'NOKAUTIRAO' KLIČKA ZBOG SRAMNE IZJAVE O SRBIMA: Izdao je i pogazio sopstvene korene, Srbi ga spasavali od albanske mafije

Proslavljeni ukrajinski bokser i aktuelni gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko brutalno je izveđao Srbiju.

Na izjavu Klička koju je dao za albanski medij u Davosu i u kojoj je rekao: "Ukrajinci se bore protiv ruskog okupatora, kao Albanci nekada protiv srpskog okupatora", odgovara bivši bokser Srbije i šampion Evrope u poluteškoj kategoriji Nenad Borovčanin koji je dugo trenirao i sparingovao sa Kličkom.

- Vitalij Kličko je izdao i pogazio sopstvene korene, pa i ne čudi što se u politici ponaša kao nokautirani bokser u ringu. Nekada je bio normalan čovek i sportista, kada smo trenirali zajedno, ili se samo tako predstavljao, ali je u njega ušlo neko ZLO pred kraj bokserske karijere. I ne čudi to njegovo sadašnje neljudsko ponašanje s obzirom da su ga mentori tada obučavali za tzv veštine “govorništva i javnog nastupa”. Iz istih razloga sam prekinuo sa njim svaku komunikaciju, upravo kada ga je to ZLO postavilo na čelo kolone u MAJDANU i gde je napravljen razdor između dva bratska naroda, ukrajinskog i ruskog. Sada ponovo produbljuje sukobe i pokšava da napravi nove, pri čemu do linije fronta dolazi da se fotografiše i da da zapaljive izjave za medije, a spava u svojoj skupocenoj vili na periferiji Kijeva. Zaboravio je da sport treba da miri ljude, a ne da ih zavađa, kako je govorio Mendela kojeg je citirao dok je boksovao – kaže Borovčanin.

Srpske svetinje, manastiri stari 700 godina i više, koje sagradiše srpski kraljevi na Kosovu i Metohiji, 1300 crkava, manastira i drugih objekata, lokaliteta i prostornih celina čine kulturno nasleđe srpskog naroda u pokrajini.

- Kličko treba da zna da je Kosovo i Metohija za nas Srbe više od teritorije i kolevka srpstva, dok izgleda ne poznaje ni istoriju sopstvenog naroda. Kličko treba da zna i to da je Srbija jedina zemlja na svetu gde svako može prošetati i sa ukrajinsnkom i sa ruskom zastavom, i da svaki građanin Srbije doživi i jedne i druge kao braću, čiji sukob podjenako izaziva tugu u srcima svih nas u Srbiji. Kličko treba da zna da srpski narod najbolje zna cenu mira i cenu rata, kao i da Srbija na čelu sa našim predsednikom Vučićem ima jasan stav po pitanju sukoba u Ukrajini, kao i da naša zemlja najiskrenije želi i sve čini da nastane mir, kao i da se patnje ljudi ublaže. Kličko na posletku treba da se potseti koliko su mu Srbi pomogli u Hamburgu kada ga je ista ta albanska mafija napala, a Srbi ga spasavali. Kličko treba da zna da srpski narod nikada nije poražen, jer se naša vojska sa Kosova i Metohije povukla na tenkovima zbog vere da će nastupiti mir i da nas neće prećariti sa raznim rezolucijama, a nakon toga napasti naš goloruki narod, paliti srpske crkve i manastire. Kličko treba da zna da je Srbija zemlja slobodnih i ponosnih ljudi, sa jasnim dobronamernim i miroljubivim stavovima, bila kroz istoriju, ostala sada i biće u budućnosti – zaključio je Borovčanin.