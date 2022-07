VUČIĆ O CENAMA STRUJE: Gledaćemo da poskupljenje ne bude više od 10 ODSTO! Ako bude problema, snizićemo temperature u stanovima

Pojedine zemlje EU već su najavile smanjenje temperatura u stanovima sa 21-22 na 19 stepeni Celzijusa.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o energetskoj krizi koja je glavna tema u svetu.

- Skladištimo gas u Mađarskoj, da bi mogli da izvučemo rezerve. Da se osiguramo. Danas vidite da se Gasprom pozvao na "višu silu" o sndbevanjima nekih zemalja. Građani moraju da razumeju koliko napora preduzimamo da bismo obezbedili sigurnu jesen i zimu. Svako smanjenje temperature u stanovima je ušteda, to još nismo razmatrali. Da znate ako se neko bude pozivao na "višu silu", moraćemo i to da uradimo. Videli ste da je EU propisala smanjenje temperature u prostorijama na 19 stepeni. Kod nas su još uvek 21, 22 stepena - kaže predsednik.

Kada je reč o nabavci uglja, za sada ga ima dovoljno.

- Ide malo ubrzano sada. Očekujem podršku naših kineskih partenra da uvezemo još dodatno kako ne bi imali problema. Vidite da nama tri meseca može da traje milion tona. Borimo se za sve što možemo. Borimo se za naftu, razgovaramo sa NIS, zabranili smo izvoz dizela i benzina na tri nedelje da en bismo imali probleme. Moramo da obezebdimo sigurnu jesen i zimu. Što se hrane tiče, gledamo da obezbedimo sigurnost u sandbevanju hnašeg naroda. Zabrinjavajuća je suša koja će sigurno ostaviti psoledice. Dobro stanje imamo i trudićemo se da to održimo. Kada bude povećanje cena, gledaćemo da povečanje cena električne energije i gasa ne ide više od 10 posto za naše građane. Ono što je važno, jeste da nismo odustali od velikih investicija. Mi ćemo samo u roku od godinu dana završiti auto-put do Kruševca, Požege... Završiti veliku saopbraćajnicu Novi Beograd- Surčin. Uradićemo obilaznicu oko Beograda, Ruma-Šabac do septembra 2023 - najavljuje predsednik.