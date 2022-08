RAKIĆ ZA PINK: Kurti je pokazao koliko je SLAB! Pitanje je da li će kao premijer izdržati do jeseni, svojim ponašanjem je dosta izgubio

Žarko Rakić, glavni i odgovorni urednik "Politike", kaže da je svaka odluka i napad koji organizuje albanski premijer Aljbin Kurti, potkovana odlukama inostranog faktora.

- On ima podršku svojih stranih trupa, to je besmisleno ponavljati, i to su, naravno, strane trupe. On koristi silu protiv golorukog naroda, međutim, danas je situacija drugačija, jer taj narod pokazuje otpor - kaže Rakić.

Znamo i sami da takav način ponašanja, uvek dođe kao bumerang, e sada, da li sada, ili za par godina, to se ne zna, priča Rakić, podvlačeći da Kurti pokazuje koliko je zapravo slab.

- Pitanje je da li će do jeseni izdržati kao premijer, jer je dosta izgubio svojim ponašanjem - navodi Rakić.

Miloš Garić, glavni i odgovorni urednik portala "Kosovo online", kaže da je Kurti na vlast došao sa primenom radikalnih metoda. Tu su, kako dodaje, uvek prisutni suzavci, dimne bombe i oružje, što ga deklariše kao čoveka ekstremnog profila.

- On želi da Srba uopšte nema, i on se tih načela nikada nije odrekao. Mi ne možemo da se čudimo bilo čemu što on naumi. On je čovek sa lošom politikom. Mnogo toga je na početku mandata obećao svojim glasačima, a ništa od toga nije ostvario. Ulazi sada u period kada je ekonomska priča na Kosovu vidljivo katastrofalna, čekaju ga i energetski problemi, a sve to, on pokušava da maskira borbom protiv Srba, sejući mržnju koju seje prema Srbima, Srbiji, i pre svega Beogradu - rekao je Garić.

Kurti, kao i svaki neosnovano ambiciozan čovek, želi da uđe u istoriju Albanije kao veliki državnik, gde na sve načine pokušava da izdejstvuje priznanje Beograda, rekao je potom Garić.

Autor: