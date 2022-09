'Vlada je ograničila izvoz i cenu mleka!' Nedimović za Pink: Nestašica bila kratkoročna zbog cene! (VIDEO)

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, rekao je za TV PINK da je ovih dana kružilo dosta dezinformacija u vezi nestašice mleka.

Nedimović je rekao da ovih dana postoji dosta informacija i dezinformacija u vezi mleka.

- Počevši od toga da nema krava, da krave nemaju više mlečnost kao što su imale, pa do toga da mleka u marketima nema. Činjenica je da je litar mleka u Srbiji do pre nekoliko dana koštao 1 evro. Kada pogledate okruženje cena od jednog litra bila je od 1, 35 do 1,7 evra - rekao je Nedimović i dodao da čim postoji takva razlika u cenama, prerađivačka industrija gleda da proda po što skupljoj ceni.

Kako kaže, onda upadamo u „makaze“. Ističe da tržište traži robu, proizvođači traže cenu za svoju robu i dolazi do kratkoročnih nestašica, kako kaže, kao što je bilo i sa šećerom.

- Najbolje je kada tržište može da reguliše stvari i to je u normalnim vremenima uobičajeno. Međutim, ovo nisu normalna vremena, i imamo određene probleme. Bugarska i Rumunija više gotovo da nemaju mlečnu industriju. Desile su se privatizacije, zatvorene su platforme za proizvođače mleka. Sa druge strane, Severna Makedonija, skoro da više nema mleka. Jedini koji imaju dovoljno mleka jesu Srbija i BiH. Sada se postavlja pitanje gde to mleko završi – rekao je Nedimović.

On je rekao da nije primetio da je nestašica jogurta, sira i drugih mlečnih prerađevina.

- Vlada je donela posebnu uredbu, gde smo ograničili izvoz mleka do 30. septembra - rekao je Nedimović.

Kako kaže, taj trougao koji postoji između tržišta, proizvođača mleka i potrošača treba biti obazriv.

- Najbolje bi bilo kada bi tržište samo rešavalo problem, ali tada bi ono bilo oko 150 dinara. Zato je Vlada morala da ograniči cenu mleka – rekao je Nedimović.

Nedimović je rekao da postoje velike marže na određenim pakovanjima mleka. Kako kaže, korigovali su marže.

- Ministarstvo poljoprivrede nakon formiranja Vlade postaraće se da imamo i više junica i kako bi mogli da proizvedemo još više mleka – rekao je Nedimović.

