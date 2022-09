VUČEVIĆ UGOSTIO DELEGACIJU EVROPSKOG PARLAMENTA: Nisu došli da nas ocenjuju, već da se upoznaju sa našim viđenjima i impresijama

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević danas u Gradskoj kući ugostio je delegaciju Evropskog parlamenta na čijem čelu je član Evropskog parlamenta Milan Zver iz Slovenije.

Zvaničnici su održali sastanak na kom su razgovarali o iskustvima Novog Sada tokom realizacije projekta „Evropska prestonica kulture” (EPK). Na sastanku su prisustvovali i zastupnici Evropskog parlamenta iz Hrvatske, Bugaske i Španije.

Gradonačelnik Vučević je izrazio je zadovoljstvo što je imao priliku da razmeni mišljenja sa iskusnim političarima iz Slovenije, Bugarske, Hrvatske i Španije i naglasio da je održan jedan sadržajan, konstruktivan i otvoren razgovor.

– Predstavnici Evropskog parlamenta nisu došli da nas ocenjuju, već da se upoznaju sa našim viđenjima i impresijama, te da podele iskustva iz svojih gradova i zemalja, i iz njihovog dosadašnjeg angažovanja u sferi kulture. Bio sam slobodan da ih pitam i o odnosu Evropske unije prema Srbiji, o poziciji koju zauzima prema regionu, o obavezama zemalja kada je reč o pristupnim putevima, jer je dragoceno čuti njihova mišljenja. To su iskusni političari koji su u vladama svojih država bili ministri, a od tako uspešnih ljudi uvek možemo da naučimo, iako ne moramo da gledamo isto na sva pitanja. Pravo na različitost je velika vrednost demokratije – naglasio je Miloš Vučević.

Prisutnima se obratio i Milan Zver naglasio da članovi delegacije koja je u poseti Novom Sadu pripadaju stalnom komitetu Evropskog parlamenta koji je posvećen kulturi, i da obilaze gradove – Evropske prestonice kulture kako bi se upoznali sa onima koji organizuju događaje.

– Impresioniralo nas je što će više od 4000 događaja biti održano tokom 2022. godine, godine titule, u kojima će učestvovati 5000 umetnika, i domaćih i stranih. To je početak nove ere u kulturi ove zemlje i regiona, i već je primetno da je povećana internacionalna kulturna saradnja. Drago nam je što je umetnički koncept programa „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ insipirsan bazičnim vrednostima Evropske unije, a to su ljudska prava, multikulturalizam, interkulturalni dijalog i ekološka svesnost – rekao je Zver.

On je istakao da je Novi Sad sada član prave porodice od 60 gradova koji su poneli titulu EPK, i tu vezu može da iskoristi da napreduje i nakon 2022. godine.

-Novosađani mogu biti ponosni na to što je njihov grad među prvima koji su van granice EU osvojili titulu Evropske prestonice kulture. Takođe, na ponos je i to što je u novembru 2021. u Drezdenu Novi Sad primio nagradu za najbolji evropski brend u kulturi, i to zahvaljujući programima „Doček“ i „Kaleidoskop“ – istakao je Milan Zver i čestitao Gradu Novom Sadu i organizacionom timu projekta „Novi Sad-Evropska prestonica kulture“ što je uspeo da realizuje zacrtane programe, uprkos pandemiji i teškoćama koje je donela.

Najavljeno je da će član Evropskog parlamenta Milan Zver i ostali Parlametarci nastaviti obilazak Novog Sada, gde će obići Kreativni Distrikt i ostale objekte koji su deo programskih aktivnosti EPK.

Autor: