BORELJI TRAŽI DOGOVOR IZMEĐU BEOGRADA I PRIŠTINE DO 21. NOVEMBRA! Rakić: Ko bi garantovao da će ono što bude dogovoreno biti ispoštovano?

Nastavlja se neka vrsta igre nerava, postoje odluke Srba da izađu iz svih institucija, i ne pamtim da je neko tako brzo raspisao izbore kao što se to dogodilo na severu Kosova i Metohije, rekao je za Pink novinar Žarko Rakić.

- Verovatno pokušavaju da zadrže taj privid demokratije i taj igrokaz da sve funksioniše kako treba, jer oni stalno imaju želju da se prikažu pred međunarodnom zajednicom da su oni dobri, a da ovi sa severa sve kvare - kaže Rakić.

- Videćemo, imamo još nekoliko dana do roka koji spominju visoki funkcioneri Evropske unije. Imam utisak da postoji neka vrsta optimizma, i da mora to da se reši - zaključuje Rakić i dodaje:

- Videli smo koliko je emisara bilo i kakva je tu gužva između Prištine i Beograda, verovatno su nešto dogovorili, jer sami su sebe doveli u tu situaciju. Sad vidimo da se Kurti poziva na papir koji mi nismo videli, i da treba pregovarati. Taj papir se njima očigledno dopada, a dopada im se zato što ga je Srbija odbila. I kada se čovek malo vrati unazad, zapita se: A šta bi ti pregovori doneli, neki novi sporazum, ko bi garantovao da bi ono što je dogoverno bilo sprovedeno. Da li Evropska unija, koja nije mogla da sprovede Briselski sporazum, da li SAD, koje nisu mogle da garantuju sprovođenje Vašingtonskog sporazuma - zapitao se Rakić.

- Jedino što je dobro iz cele situacije sa Kosovom i Metohijom je što se mnogi interesuju za njeno rešavanje - rekao je Andrija Jorgić, direktor Borbe.

- Svi bi da rešavaju pitanje Kosova i Metohije, ali svakako da će to da padne na Ameriku, jer ipak su oni izvojevali bitku za to Kosovo, ipak je to njihovo čedo. Kurti odlično koristi ovu kompletnu situaciju i celu ovu gužvu u svetu, i zauzetost Amerike u ukrajinsko-ruskom sukobu, a i same Rusije - kaže Jorgić.

Kako je rekao, Kurti uopšte nije naivan, i želi da u ovom metežu zaokruži svoju priču, a u toj priči mu nedostaje sever Kosova i Metohije.