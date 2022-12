DRAGAN J. VUČIĆEVIĆ POVODOM SITUACIJE NA KiM: Da bi se Srbi sklonili sa barikada, dovoljno je da Kurtijevi EKSTREMISTI puste Dejana Pantića iz pritovora - ON NIJE UHAPŠEN, ON JE OTET!

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević kaže da se povodom dešavanja na KiM, očekuje rekacija Zapada. Kako dodaje, da bi se Srbi povukli sa barikada, dovoljno je da Kurtijevi ekstremisti puste Dejana Pantića iz pritvora u kom ga drže bez ikakvog povoda, to se, kaže Vučićević može nazvati otmicom.

Govoreći za 'Novo vikend jutro' voditeljke Jovane Jeremić Vučićević kaže da Zapadne službe nemaju nikakav dokaz da je Pantič upleten u bilo šta. Ne bi Vučić, kaže Vučićević pričao onako kako je juče govorio, da sve detaljno nije ispitao.

- Njega su uhapsili u povratku iz Raške. Ako ste imali bilo kakav dokaz, što ste ga oustili da izađe u Centralnu Srbiju... Bio je u nabavci, nosio je namirnice za domaćinstvo. I oni takvog čoveka sada na silu drže tamo. Da li ima na Zapadu nekoga kome je iskreno stalo do mira i stabilnosti? Ako takvog čoveka nema, onda smo u problemu, ne samo mi, nego čitav region. Gledam neke razne vajne stručnjake koji pričaju kako bi sukob na KiM bio mali, a to je nemoguće... To bi se rasplamsalo po celom regionu. Kurti se ne igra sa mirom i stabilnošću samo u Srbiji već u celom regionu. Doteralo je cara do duvara, ne može se više trpeti Kurtijev zulum. On svakoga dana Srbe drži u vanrednoj situaciji... - rekao je Vučićević.

Celo Kosovo, mafijaška je lažna država, porezi ne postoje, albanska mafija vlada, a njima je problem Srbin koji proizvodi vino. problem je ćirilica i "Metihijsko crveno", dodao je on.

- Umesto da se smire, oni nastavljaju da prete. Kao da prizivaju neki rat! Mi imamo pravo da SRbija uvede 1.000 vojnika i policajaca, to piše u rezoluciji 1244. Na osnovu povelje, pravila, rezolucije, imamo pravo na to! Sa druge strane NATO, Kfor nemaju pravo da to odbiju. Oni su dužni da prihvate naš zahtev. Niko nije veverica, niko se ne kopča na leđima... - nastavljao je Vučićević.

Sutra u toku dana,m biće zvanično podnet taj zahtev, i svi znamo da će on biti pod nekim obrazloženjem, odbijen, kaže Vučićević.

- Oni sve vreme krve Međunarodno javno pravo, pravila Mešunarodnih odnosa, sve sporazume i briga ih. Ali, znate šta je važno? Da će država SRbije 23. godine zatražila da se naše bezbednosne snage vrate na Kosovo. To nije učinjeno ni 1999. ni ne znam kada, do 2012. Šta će dalje biti na KiM? Ne zavisi od nas, ne zavisi ni od Kurtija, on to ne zna ni da smisli. On je teroristički ološ, sa dna kace, koga koriste da vrši pritisak na Srbiju. Smišljaju njegovi mentori. Ovi koji šalju tzv. kosovskoj vojsi pomoć, opremu, čizme moderne... I neke najnovije puške - dodao je Vučićević.

Kako kaže, izjava Angele Merkel deluje nelogično i neverovatno, jer je ona, kako dodaje, ozbiljna političarka i državnik, a ako je to tačno, to mnogo toga ruši.

- Kako ćemo mi ikome da verujemo? kako će da važe sporazumi, norme? Zar onda neće svi da rade jedni drugima iza leđa? Ono što su radili 1999. na KiM im se sada obija o glavu. Moraju da postoje neki principi - priča Vučićević za Pink.

Mi se jedini držimo zakona kao "Pijan plota".

Autor: