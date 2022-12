Vesić: Udahnućemo novi život Jugoslovenskom rečnom brodarstvu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić prisustvovao je danas obeležavanju krsne slave Jugoslovenskog rečnog brodarstva, Svetog Nikole, i zaposlenima poručio da je njegov plan da Ministarstvo koje vodi ozbiljnije stane iza te kompanije i učiniti sve da joj udahne novi život.

„Mi smo tu da zajedno učinimo da Jugoslovensko rečno brodarstvo bude mnogo bolje“, poručio je ministar Vesić.

Ukazao je da se od raspada Jugoslavije nije mnogo vodila računa o JRB-u i da se to promenilo tek poslednjih nekoliko godina. On je rekao da će se sada to intenzivirati jer su i period korona virusa i ukrajinske krize pokazali koliko je važno da država ima svog prevoznika na rekama, koji može da prevozi robu, kada ona na drugi način ne može da se preveze.

Dodao je da je izuzetno važno što je JRB opstalo, a u tome se uspelo samo zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca.

„Ministarstvo će u narednom periodu ozbiljnije stati iza JRB, kao i iza svih naših transportnih preduzeća, jer Srbija postaje logistički centar ovog dela Evrope. Naša preduzeća koja se bave logistikom, prevozom, imaju mnogo više šansi da opstanu i uspeju u narednom periodu“, rekao je Vesić.

Najavio je da naredne godine sledi tender za rekonstrukciju tri luke, i dodao da će država više pažnje posvetiti Dunavu i Savi, jer je to potpuno neiskorišćen potencijal.

Takođe, istakao je da će pomoći JRB-u da kupe novi ledolomac, a zajednički će raditi i na nabavci novih 10 barži, kako bi se ojačala flota.

Ministar je dodao da će se raditi i na jačanju kadra, kroz dualno obrazovanje, koje pruža mogućnosti za to.

„Mnogo ozbiljnije ćemo se posvetiti ne samo preduzeću, već i generalno rekama i transportu na rekama. To je moj plan, koji ću sprovoditi zajedno sa preduzećem i država će stati iza svog preduzeća, jer želimo snažno Jugoslovensko rečno brodarstvo. Ne mogu da obećam da će ono biti kao u vreme stare države, ali mogu da obećam da će biti mnogo bolje nego sada“, poručio im je Vesić.

Cilj je, kaže, da Jugoslovensko rečno brodarstvo bude preduzeće koje će značajno doprinositi BDP-u i budžetu Srbije.

„Nadam se da ćemo, kada budemo slavili slavu naredne godine, moći da kažemo da je JRB zaista dobilo podršku države, jer preduzeće, njegovi kadrovi, istorija, ljudi koji su sebe utkali u njegov razovj, kao i oni koji će doći posle nas, to svakako zaslužuju. Srećna vam slava“, rekao je ministar Vesić

Jugoslovensko rečno brodarstvo je najveća srpska brodarska kompanija i jedna od pet najvećih Dunavu, a izvršni direktor JRB-a Mladen Grujić zahvalio je ministru i rekao da JRB ima sigurnu budućnost, te da se nada da će slaviti svoju slavu još dugo godina.

