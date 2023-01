U emisiji Verice Bradić večeras o najaktuelnijim temama govorili su Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik ''Večernjih novosti'', Nikola Selaković, ministar za rad i zapošljavanje i Dejan Ristić, direktor Muzeja žrtava genocida.

Selaković je istakao da je ova poseta veoma važna za Srbiju, i činjenica je da od Amerikanaca možemo da čujemo od njih da su oni za ZSO, a da od predstavnika Brisela tako nešto ne možemo da čujemo.

- Dobro je štro čujemo da su predstavnici SAD da su za ZSO, ali moramo da vidimo dela na terenu - rekao je on.

Kako je istakao, Priština je na sve načine od samog potpisivanja insistirala da Srbije ispuni sve uslove, dok oni nisu ispunili ni jednu.

- Dobro je da se šalju poruke, ali vreme je da se vidi šta će se desiti ako Kurti i njegova družina ne ispune svoje obaveze - priča Selaković, pa ističe da se sa Vašingtonom sada razgovara mnogo drugačije, zahvaljujući Vučiću koji je prepoznat kao ozbiljan državnik.

Priština je ta, koja nizom jednostranih aktivnosti ruši sve što je dogovorom postignuto, navodi Selaković.

Selaković kaže da je dobro da se razgovara, da se reč predsednika Srbije vrednuje i ceni, ali je isto tako važno i to da se vidi da Priština krši i ruši sporazume. On dodaje da je važno da Srbija ostane dosledna politici mira, i to, kako kaže, svaki građanin treba da shvati.

Izjava Šolea je jasna, i činjenica jeste da Briselski sporazum podrazumeva ZSO, a Kurti sve tumači na svoj način. Vrlo jasno stoji da ZSo mora da ima izvršna ovlašćenja. Sve što nije napisano, time treba da se bavi implemecioni tim - priča Selaković.

Srbija koja insistira na politici vojne neutralnosti, povučena svojim iskustvom, koji ima veze sa napadnutim terotorijalnim integritetom, što traje od 2008. godine, mi smo prinuđeni da se borimo za prostor svoje suverene politike, a danas, voditi takvu politiku, je izuzetno teško. Posle početka klrize u Ukrajini je još teže. Jedino taj put, jeste jedini ispravan put.

- Oni koji pričaju o malignom uticaju u Srbiji ga ne smatraju realno. Mi imamo problem sa KiM, stav pojedinih draža imaju suprotan stav od nas, neke su uz nas... Ako je neka država na tapetu, onda se njihov stav prema situaciji na KiM, posmatra kao njihova moć, ali, nije KiM deo Ruske federacije, nego Srbije. Kosovo je naše, na nama je da se borimo za zaštitu naših interesa - priča Selaković.

Vučelić navodi da Srbi na Kosovu imaju sve razloge ovog sveta da budu sumnjičavi prema Međunarodnoj zajednici.

- Ima ovde jedno poređenje koje se nameće. To je da je i ranije evropski pregovarači su pokazivali veliku nemoć, ili je ta nemoć, uz sve svoje zalaganje nezalaganje - priča Vučelić, pa dodaje:

- Šole dolazi u ime predstavnika, kojima se ne zna broj, da nešto reši. Mislim da Kurti taj predlog ima od svih zahteva, ovaj je najrespitabilniji za njega. Ne bih ja da karakterišem njegovu ličnost, da dajem nalaze, ili prepisujem terapije, to će Albanci na KiM. Ali, to može biti ohrabrujući element - priča Vučelić.

Sve zavisi od ishoda svega ovoga, ali trenutna dešavanja ohrabruju, dodao je.

Ristić kaže da je Međunarodna realnost promenjena početkom rata u Ukrajini.

- Kada govorimo o geostrateškoj raskrsnici koja ovde postoji vekovima, to je istorijska konstanta i velike sile su uvek ovde bile prisutne. U tom smislu, to jeste jedna od karata koja se koristi u poslednjih 11 meseci, a to je još jedna vrsta pritiska na Beograd, jer se poistovećuje sa Moskvom - priča Ristić.

Kako je objasnio, ono što se vidi jeste to da Srbija u 11 meseci jeste jedina država u Evropi koja je u rusko-ukrajinskoj krizi uspela da se ne svrstava, već je ostala svoja.

- To je veoma teško, a sada je posebno delikatno. Ovo istrajavanje u principima je dobro, mi imamo iskustvo života kada su u pitanju sankcije. Nebitno je koja je zemlja, to je stvar principa - priča Ristić, pa dodaje:

- Od Srbije se traži nešto što ona sama po sebi ne može - navodi on.

Važno je da naše interese učinimo prijemčivim svetskim silama, dodao je Ristić.

- Svedočimo otopljavanju odnosa Srbije i Vašingtona, i to je značajan iskorak. To je dijalog Davida i Golijata. Tamo gde negde ne možete da dođete do dogovora, ne znači da na drugom planu ne možete. To je veština postozanja mogućeg, ne onoga što želite ultimativno, ali se tako radi, to je politika - priča Ristić.

TEMA BROJ DVA - ''HISTERIJA''

Selaković ističe da se Srbija danima unazad suočava sa brojnim napadima na srpsku decu, gde se dotakao i situacije na KiM, podsećajući na napad na srpske dečake na Badnje veče.

- Imali smo i Kurtijevu izjavu o Račku, gde su se podigle optužnice... Na sve to, imamo jednu reakciju EU, u kojoj se ne osuđuje ni ustaško divljanje, ni ništa drugo. Imamo mlade koji pevaju u klubu... Ima mnogo tih mesta koja su pod sporu... Ovamo imamo decu od osam godina koja kliču "Ubij Srbina". Imali smo tvit, o osudi Račka. Njima ne pada na pamet da osude ustaštvo i neonacizam - navodi Selaković.

Po njima nije zločin jer je ubijeno 79 dece u NATo agresiji, to nije zločin? - pita Selaković.

- Nama se zabranjuje da procesuiramo ubice naše dece na Petrovačkoj cesti? Kada sve ti čujete, kada vidite tvit gradonačelnice Sarajeva... Mene to ne čudi - kaže on.

Ako se sa lokalnog nivoa, takvo nepodnošenje i nipodaštavanje pripadnicima jednog naroda seje takva mržnja, šta još može da se očekuje? - dodao je Selaković.

- I kada je Vučić napadnut, ljudi su privođeni, saslušavani, i šta se desilo? Ništa. Ne verujem da ćemo za ovo da dobijemo neku osudu EU. Ovo je nešto sa čim moramo da se borimo. Nekoga je iznervirala zastava... Mene boli što se to dešava na Ilidži, u kojoj je do 1995. živelo mnogo Srba - naveo je Selaković potom.

- Deca, dečaci koja su ovo uzvikivala su to čula kući, od trenera, starijih. Nisu ni svesni težine reči... To dete ne može da bude krivično odgovorno, ali to govori o atmosferi u kojoj odrastaju - priča Selaković.

Ristić kaže da, tražiti od naroda koji je preživeo genocid, da ga zaboravi, je užasna stvar.

- Kurti je rekao da je jedan od razloga podizanja optužnica stav beograda. Likvodacija teorista se naziva genocidom. U slučaju je targetiranje nacije, uz izmišljanje različitih genocida. Imamo negaciju istorijske činjenice, i kreiranje instorijskog narativa koji nije utemeljen istorijskim činjenicama - objasnio je Ristić.

Ovo što se sada dešava, rušenje spomenika u Vukovaru, prošlo je slično, ne znamo da li će neko odgovarati, a sve to, uradila su deca koja su otrovana mržnjom, rekao je Ristić, dodajući da je sve otišlo predaleko.

Vučelić kaže da su ovakve stvari već viđene, i da ovo ne sme da se toleriše. Mi ne treba da se iščuđavamo, dodaje Vučelić, jer je u pitanju deo identiteta jednog naroda.

- Na Baniji je smenjen ministar jer je obnovio jednu kuću. NDH za njih, ono što je Franjo Tuđman rekao da je NDH čibenik njihovog državnog kontinuiteta i to je deo njihove javne svesti. Jedan duh vremena, jednog naroda - priča Vučelić.

Navijačke situacije su opravdane, a ovde, kada se ljudima iz srca otme ovakva pesma. A sve to dešava se na srpske praznike... - priča Vučelić.

TEMA BROJ TRI - '' 9. JANUARSKI LINČ''

Govoreći o najnovijim napadima na sina predsednika Srbije Selaković kaže da je u pitanju skandal. Kako ističe, u medijima se pojavila vest da će Danilo doći u RS, što nije smelo da se dogodi, jer tako nešto ugrožava njegovu bezbednost.

- Otišao je u privatnom svojstvu. Da vi objavljujete u sredstvima javnog informisanje, sa svim podacima... mesto ulaska, izlska, tačke gde će boraviti, vi crtate toj osobi metu. Ja mogu da nagađam koji su motivi u pitanju, ali činjenica jeste da kada ne možete da se suprotstavite Vučićevoj politivi, napadate decu - rekao je Selaković.

Smeta im poseta Hilandaru, pa onda oslazak Danila Vučića, komentarisao je Sečlaković, dodajući da je sve koordinirano.

- Ovo nije prvi put, da taj napad prvo krene iz medija u okruženju, pa se onda preuzima u Srbiji, to rade tajkunski mediji, i time pokazuju koliki su politički liliputanci. Hajde, izađite sa rezultatima, tražite da vas građani podrže... Uverili su se da to ne mogu, i sada pokušavaju da lome Vučića, napadajući članove njegove porodice. Oni Danila napadaju, i meni je to razlog više da podržim Vučića i budem njegov saborac - dodao je.

Kako je istakao, ako postoji nešto oko čega Srbi mogu da se usaglase, jeste to, da se u nečiju porodicu ne dira.

- To što je Danilo Vučić prisustvovao proslavi dana RS, izlazi diplomatska nota, u vrlo bliskom vremenskom redosledu... - rekao je Selaković.

Problem je Vučić, jer je Vučić podogao Srbiju na nivo samostalne, suverene i nezavisne države, i zato se napada i on i njegova porodica, kaže Selaković.

Vučelić je dodao da je Danilo ugrožen od istih ljudi koji su napadali Vučićevog oca i njega. Kako kaže, u pitanju je bila sačekuša.

- Njih 10 je moglo da izvrši neko delo, i onda bi se reklo da su to neki huligani. Kod mene sve to budi paklene asocijacije... - kaže Vučelić.

Više se ne raspravlja o društvenim temama, samo se vrše napadi, i čitav politički život tih priča koje se diktiraju su se svele na Vučića i njegovu porodicu.

- Nemate glas razuma, kritike... Ljudi, objavljeni su dokumenti, gde si, kada si... To se nije dogodilo. I dalje, nema ništa za Potočare, ne znamo ko je kažnjen. Kroz mnogo ruku je prošao taj dokument... Jasno je ko je to izdao. Taj dokument je bio javan. On je sada prisutan u desetine, stotine hiljada primeraka - naveo je Vučelić.

Ristić je naveo da ničija deca i članovi porodice, ne sme da se dira.

UKLJUČENJA I GLASOVI GLEDALACA:

Milan iz Temerina glasao je za predlog broj tri.

- Vučićev sin svake godine ide na taj događaj. Ljude briga za njega, i sve je ovo upereno protiv Vučića, i Srbije. - rekao je on, dodajući da je bitno da svi Srbi budu složni, jer nam tada niko ne može.

Još jedan gledalac, glasao je za predlog broj tri.

- Dokaz da se dan RS slavi je važan, jer se i Vučić zalagao za to. Tajkunski mediji Srbje i regiona su sinhronizovano "osuli paljbu" po dečku koji nije ni kriv ni dužan - rekao je on.

GLASOVI GOSTIJU

Selaković je glasao za predlog broj tri, istakavši da ako možete nekažnjeno da objavljujete lične podatke o sinu predsednika Srbije, da li onda smete da odvedete dete na fudbalsku utakmicu sa mirom? To mora da se promeni, rekao je on.

Ristić je glasao za predlog broj dva, jer su u pitanju deca.

Vučelić je glasao za predlog broj tri.

