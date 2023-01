Vesić: Probijen tunel 'Beli potok', korak bliže završetku obilaznice oko Beograda

U tunelu "Beli potok", na obilaznici oko Beograda, danas je probijena prva tunelska cev, dok će druga biti probijena sledeće nedelje, izjavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

Ministar Vesić, koji je jutros prisustvovao probijanju tunela, istakao je da je upravo tunel "Beli potok" najzahtevniji i najvažniji objekat na sektoru 6 obilaznice oko Beograda.

"Danas su vredni radnici koji rade na sektoru 6 obilaznice oko Beograda probili prvu tunelsku cev u tunelu 'Beli Potok', koji je dug 360 metara. Druga tunelska cev biće probijena sledeće nedelje", rekao je Vesić i precizirao da je u tunel, ugrađeno 10 tona armature, kao i 10.000 metra kubnih betona, a iskop je urađen na oko 100.000 metara kubnih u samim tunelsku cevima.

Sektor 6, od Straževice do petlje Bubanj potok, dugačak je 9,6 kilometara.

Na tom sektoru urađena su ukupno četiri nadvožnjaka, dužine 870 metara, dva mosta dužine 913 metara, tunel "Beli potok", a radi se petlja "Avala" i petlja - čvor "Bubanj potok", sa izlazom prema Beogradu.

"Kada završimo ovaj sektor, biće završena kompletna obilaznica oko Beograda, duga više od 47,7 kilometara, do Bubanj potoka i tada će se steći uslovi da se potpuno izmesti tranzitni saobraćaj iz centra Beograda, odnosno sa Gazele", istakao je Vesić.

Kako bi obilaznica u potpunosti bila završena, neophodno je i na tome se radi, da se ugovori poslednja deonica obilaznice, od Bubanj potoka do Pančeva, sa drumsko-železničkim mostom kod Vinče.

"Kada ugovorimo taj poslednji 31 kilometar i završimo sve, Beograd će, konačno, posle više od 30 godina, dobiti svoju obilaznicu, koja je počela da se gradi 90-ih godina", naznačio je ministar.

On se, u ime resornog Ministarstva i Vlade Srbije, zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću, koji, kako je rekao, dobro razume značaj saobraćajne infrastrukture i insistira da se obezbedi novac kako bi se ulaganja u infrastrukturu u Srbiji nastavila.

"Beograd je milionski grad i ne može da funkcioniše bez obilaznice, metroa, gradske železnice. I zato je ovaj projekat značajan, ne samo za Beograd i Srbiju, već i za međunarodni saobraćaj, s obzirom da je ovaj koridor jedan od najznačajnijih evropskih koridora", rekao je ministar Vesić.

Probijanju tunela prisustvovali su i državni sekretar Mihajlo Mišić, pomoćnik ministra za drumski transport Miroslav Alempić, direktor "Puteva Srbije" Zoran Drobnjak.

Radove na izgradnji obilaznice, na sektoru B, od mosta preko Save kod Ostružnice do Bubanj potoka, koji obuhvataju deonice 4 - od Ostružničkog mosta do petlje Orlovača, 5 - od od petlje Orlovača do tunela Straževica i 6 - od Straževice do Bubanj potoka, izvodi kineska "Power China", a glavni podizvođač je azerbejdžanska kompanija "Azvirt".

Tunel "Beli potok" radi se u otvorenom iskopu.

Na petlji "Avala" u toku su radovi na produžetku dva kraka i vezei ka petlje na Kružni put, a na petlji "Bubanj potok" izvode se preostali radovi na konstrukcijama.

