Lajčak sa izaslanicom Grčke za Zapadni Balkan o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine

"Sa grčkom izaslanicom za Zapadni Balkan razgovarao sam o našim EU naporima na napredovanju u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije i važnoj ulozi Grčke u regionu", naveo je Lajčak na Tviteru.

With 🇬🇷 envoy for the Western Balkans, I spoke about our 🇪🇺 efforts on advancing normalisation of relations between Kosovo and Serbia and the important role of Greece in the region. pic.twitter.com/bL0yNROMH5