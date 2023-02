'USLOV SVIH USLOVA'! ODALOVIĆ ZA PINK POVODOM ZSO: Međunarodna zajednica je poslala jasne poruke da ovo više nije tema i da nema kompromisa!

Specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak boraviće danas u Prištini i Beogradu. Kako mediji prenose, Lajčak će najpre posetiti Prištinu, a u 19 sati u Vili "Mir" u Beogradu razgovaraće sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica, istakao je da Kurti opet igra igre, kako bi izbegao svoje obaveze po pitanju ZSO.

On otvara pitanja koja nisu pitanja za pažnju i komentar, dodao je Odalović.

- Njegov pokušaj da pobegne od obaveza koje su već 10 godina tu, da budemo pošteni, to nije hteo ni Tači, ni Haradinaj, ni Hoti, niti Kurti u 2 navrata. Došao je trenutak u kom je očigledno da Međunarodna zajednica je poslala jasne poruke da ovo više nije tema i da nema kompromisa. Ovo se mora uraditi i to je usllov svih uslova - rekao je Odalović.

Poruke koje Kurtiju stižu iz SAD ne ostavljaju previše prostora.

- Znamo da je i dačić imao razgovore sa visokim zvaničnicima, gde vidimo odlučnost SAD da se podrži implementacija onoga dogovorenog, odnosno ZSO - navodi Odalović.

Ključni igrači koji su zaslužni za celokupna dešavanja na KiM su SAD.

Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za KiM, istakao je da je Kurti nepredvidiv, avanturistički raspoložen, te često poseže za akcijama koje su u vidu terora nad Srbima, međutim, kako Drecun kaže, on ostaje dosledan.

- On je jasno bio protiv Briselskog sporazuma, organizovao je proteste, rekao da neće da organizuje ZSO. Da li će sada promeniti stav, odlučiti se na nove izbore, ne znamo. On ima nekoliko ljudi koji se nalaze u njgovom pokretu ''Samoopredeljenje'', osnovanom u Albaniji, gde su njegovi glavni savetnici - objašnjava Drecun.

Šolc ima stav da Zajednica treba da se ispoštuje, dok Berbok govori da je on u centru borbe protiv korupcije, rekao je Drecun, dodajući da Kurti ima i one za, i one protiv njegovih političkih delovanja.

- Amerikancima je jasno da Beograd ne mogu da nateraju na dijalog, dok se ne formira ZSO. Nisu oni protiv lažne države, oni nastoje da oni toj državi obezbede nešto što nema, a Kurti im tu smeta - dodao je Drecun.

Što se tiče stavova, to nisu promenili, oni su i dalje pri svom stavu kada je u pitanju sudbina Kosova.

