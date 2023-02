Vučić za TV Pink: Pokušaćemo da do 2025. prosečna penzija bude 450-460 evra, a plata 1000 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za TV Pink da će Vlada Srbije pokušati da do kraja 2025. godine podigne nivo prosečnih penzija na 450 do 460 evra, a da prosečna plata bude 1000 evra.

- Mi smo ispali nepravedni prema penzionerima, jer penzije nisu pratile plate. Naša namera je da do kraja 2025. prosečna penzija bude najmanje 450 do 460 evra, pokušaćemo da plata bude mnogo veća i da dođe na nivo od 1000 evra. Sasvim izvesno da će sadašnja prosečna plata da bude 740 evra. Kada se prisetite onih 329 evra kada sam postao predsednik Vlade 2014. godine to jeste veliki napredak, samo što mi Srbi ne volimo da pričamo o napredku. Zato moramo da radimo više - rekao je Vučić za TV Pink.

On je dodao da je decembarsko i januarsko uvećanje penzija od 20,8 odsto najveće do sad i da je rekord postignut i kada je reč o platama vojnika, jer su one uvećane za 25 odsto.

- Vojnicima je uvećana plata 25 odsto, to se nikada nije desilo u istoriji i to je najveće povećanje ikada - rekao je Vučić.

Naglašava da se mora raditi i u građevinskom sektoru, ali da tu ima tu problema zbog rasta euribora, zbog kojeg se ljudi sve teže odlučuju da uzmu kredit.

Na pitanje zašto osim njega niko ne govori o litijumu, Vučić je rekao da je glavni razlog strah, jer se svi plaše za svoju karijeru.

- Postoje brojni interesi koji su to sprečavali. Ne zaboravite koliko su novca tu uložili i razni Rokfeleri i mnoge druge organizacije koko bi nas ubedili u laž da ćemo biti jedina zemlja koja će da eksploatiše litijum. Da bi se ispostavilo da ćemo biti jedina zemlja koja to ne radi - rekao je Vučić i dodao da sada i Nemačka iskopava litijum na sopstvenoj teritoriji.

Prema njegovim rečima, "mi smo jedini ispali glupi, u celoj priči", i da smo tako usporili sopstveni razvoj za par godina.

- Umesto da ne iskoristimo tu komparativnu prednost u regionu. Ništa od toga nismo uspeli da uradimo i nismo uspeli tu priliku da iskoristimo - istakao je Vučić.

Na pitanje da li će Srbija uspeti da iskoristi Žagubicu, najveće nalazište zlata u regionu, Vučić kaže da postoji i veće nalazište od Žagubice i da su rudnici veoma značajni za Srbiju.

- Oni najviše doprinose rastu BDP-a. Rudnici su život, jedan Majdanpek je bio na ivici potpune katastrofe i apsulutne bede. A danas je među četiri do pet gradova sa najvišim prosečnim platama, zato što su rudnici ponovo podignuti - rekao je Vučić.

Naglašava da je teško ubediti ljude da je to tako, jer je teško suprotstaviti se antikampanjama.



- Ja sam navikao da govorim ono što niko neće. Nisam dobio ni jedan politički poen, mogao sam samo da ga izgubim. Ja sam ponosan što sam predsednik Srbije i što sam predstavnik srpskog naroda - zaključio je Vučić.