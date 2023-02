'SA KURTIJEM NEMA RAZGOVORA!' Predsednik Vučić uoči puta u Brisel: Nagledao sam se njegovih trikova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se iz Abu Dabija, rekao je da će uvek ići da razgovara sa Prištinom, ali da sa Aljbinom Kurtijem nema razgovora.

Vučić u ponedeljak putuje u Brisel na nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

"On odmah krene da priča o Slobodanu Miloševiću, Ademu Demaćiju i svojoj 'patnji'. Ja ću da govorim o ZSO, a moraće i evropski predstavnici. On to nikad neće formirati. Tražiće prvo da ih priznamo, pa da onda formira ZSO. Nagledao sam se njegovih trikova. Ne mogu da me iznenade", rekao je Vučić.

