VUČIĆ O SPROVOĐENJU BRISELSKOG SPORAZUMA: Na početku bilo koje mape puta, uvek mora biti ZSO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je u Briselu dogovoreno da se nastave razgovori, i naglasio da na počektu mape puta bez obzira da li je reč o primeni Briselskog sporazuima ili novog francusko-nemačkog uvek mora da stoji implementacija Zajednice srpskih opština.

– Kurti je došao sa idejom da se potpisuje nešto, a o tome nije ni razgovarano. Ja čekam da vidim implementacioni plan, koji se tiče prethodno postignutih obaveza. Što se tiče mape puta, na njoj mora da se radi. To je implementacija. A na početku te mape puta mora da bude ono što neko ne želi da ispuni – ZSO – rekao je Vučić novinarima.

Vučić je to rekao nakon sastanaka u Briselu gde je prvo razgovarao sa evropskim zvaničnicima Žozepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom, a potom je održana i trilaterala na kojoj je učestvovao i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

Na pitanje da li to znači da se ne vraća sa potpisanim predlogom i šta misli šta će pojedini iz Beograda sada reći predsednik kaže da će uvek govoriti nešto.

– Govorili su da sam došao da potpišem. Ma pustite gluposti, ali hvala na pitanju, pošto sam video da se vodi kampanja protiv ZSO, i o tome ću posebno govoriti sutra i izneti detalje da vide ljudi šta je potpisano 2013. i 2015. godine – rekao je on.

Predsednik je naglasio da tu postoje 22 potpisana principa koji su za nas od presudnog značaja.

– Ako to neko ne razume, onda ne razume realnost. Ako bi nekome palo na pamet da ukine platni promet, pitam kako ćemo isplatiti plate lekarima, profesorima, učiteljima – pitao je Vučić.

U okviru tih potpisanih principa o ZSO postoji funkcija koja se tiče zdravstva, školstva, prostornog planiranja, detaljnih urbanistički planovi, mnogo značajnog za nas, podsetio je predsednik.

– Zato sam upravo pažljivo slušao Kurtija, razumeo sam zašto je to za njega neprihvaljivo, ali to su obaveze koje moraju biti ispunjene i verujem da će biti ispunjene. Ne zaboravite da je Evropski savet 23. ili 24, i oni žele da imaju izveštaj do tada da li je bilo šta biti postignuto, i onda će se u skladu sa time odnositi prema našim evropskim integracijama – rekao je vUČIĆ.

Autor: