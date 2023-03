'UZ VAS SMO JAČI' SNS organizuje tribinu povodom Dana žena

Povodom 8. marta, Dana žena, Srpska napredna stranka organizuje tribinu pod nazivom "Uz vas smo jači."

Na tribini govore premijerka Srbije Ana Brnabić, potpredsednica Glavnog odbora SNS i poverenica Gradskog odbora Beograd Nevena Đurić, potpredsednica Glavnog odbora SNS Sandra Božić, članica Predsednistva SNS.

- Ja jesam mlada u svetu politike, ali nama je predsednik Aleksandar Vučić dao šansu. To je važan pokazatelj promena u Srbiji kada se govori o položaju žena. Grad Kruševac vode žene i tu se vidi koliko smo uspešne i predane. Znamo koliko je veliki zadatak da budemo uspešne u svim sferama. I kod kuće, i u poslu. Ali, mislim da smo pokazale da možemo da radimo i jedno i drugo. Trećinu poslanika u parlamentu danas čine žene. To je danas i zakon regulisano. SNS je predložilo najveći broj žena. Nama je žena premijerka, i potpredsednica Narodne skupštine, guvernerka Narodne banke... To su neke od najvažnih pozicija u državi. Sigurna sam da je ta promena načinjena dolaskom SNS. Bićemo još snažnije - kazala je Nevena Đurić.

