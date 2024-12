Srska napredna stranka organizovala je tribinu "Budućnost, a ne prošlost!" u Sava centru.

Tribini prisustvuje predsednik te stranke Miloš Vučević i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će razgovarati sa mladima.

Budućnost a ne prošlost nije nešto što se odnosi samo na mlade, već na sve u našoj zemlji. I kada bi neki hteli da nas vrati u prošlost, a dobićete u narednim danima dokaze, naše je da pokažemo sposobnost, patriotizam, koliko volimo svoju otadžbinu. Patriotizam se ne pokazuje u kafani, pevajući lepe pesme i tako što će da se busa u prsa, već na delu, kada u teškim trenucima služiš otadžbini. Osim što mladi moraju da se bore za egzistenciju, budućnost, porodicu, oni sanjaju snove i o svojoj zemlji, kako treba da izgleda, kakav doprinos tome mogu da daju.

Predsednik je rekao da jaka Srbija kakvu imamo smeta i mnogima u regionu.

- Za mene je važno da danas u Srbiji možemo da kažemo da se živi neuporedivo pristojnije nego ranije. Kod nas Srba jasno je da nikad nije bilo popularno to da činjenica da neko može nešto lepo da kaže. Lajkove dobijaju samo psovke i teške reči, a pohvale niko ne želi da čuje ni vidi - rekao je Vučić i dodao:

Srbija danas brže ekonomski raste, povećavaju se plate i penzije brže nego na tuđim teritorijama, Srbija više nije zemlja koju mogu da šutiraju kao džak i ponižavaju i više nije zemlja koja će da se izvinjava svaki dan što pokušavaju da proteraju ljude i otcepe deo teritorije.

- Neki su postali poznati po tome što su rekli nešto loše o meni, od pevačica, glumaca. Zapitate se onda šta se dešava kod nas, a onda vidite koliko je u opozicione stranke, u Proglas, došlo novca spolja. Nije to došlo i nema ništa na džabe. Besplatan sir postoji samo u mišolovci, za te pare morate da obavite prljavi posao, a kada obavite prljavi posao onda ćete im biti dobri. Taj prljav posao im sad treba iz najmanje tri razloga - naglasio je Vučić.

Prvi: hoće da završe sve oko Kosova što je moguće jer vide da dok sam predsednik nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova. To im treba da bi Putinu mogli da kažu: Nemoj da se pozivaš na Kosovski presedan kada pričaš o Hersonu, Zaporožju. Srbija nikada neće priznati nezavnost Kosova. Srbija je samostalna zemlja kojoj ne možete da naređujete. Koju ne mogu da zovu ambasade i kažu "ovo sme, a ovo ne". Moj odgovor je uvek bio: Ako je to zaista tako, šta će vam onda bilo koja Vlada? Postavite po tri sekretarice, pošaljite mejl i posao je završen. Ali Srbija to nije htela, Srbija hoće sama da donosi svoje odluke, u najboljem interesu svoje zemlje. Možda je i bolje ne biti u bilo kakvoj Vladi, nego biti u Vladama koje ne služe interesima svog naroda. I nikada taj stav neću da promenim.

Podvukao je da Srbija nikada neće priznati nezavnost Kosova.

- Srbija je samostalna zemlja kojoj ne možete da naređujete. Koju ne mogu da zovu ambasade i kažu "ovo sme, a ovo ne". Moj odgovor je uvek bio: Ako je to zaista tako, šta će vam onda bilo koja Vlada? Postavite po tri sekretarice, pošaljite mejl i posao je završen. Ali Srbija to nije htela, Srbija hoće sama da donosi svoje odluke, u najboljem interesu svoje zemlje. Možda je i bolje ne biti u bilo kakvoj Vladi, nego biti u Vladama koje ne služe interesima svog naroda. I nikada taj stav neću da promenim - dodao je Vučič.

Govorio je o sastanku sa predstavnicima sindikata prosvete,

On je dodao da je prosvetnim radnicima neko iz džepa uzeo povećanje od 21 odsto.

Samo da znaju prosvetni radnici, neko im je iz džepa uzmeo najmanje 21 odsto uvećane plate, pošto ugovora nema. Rekao sam "idemo do Svetog Save", da potpišemo kolektivni ugovor i znate šta je bilo? Ne možemo da prihvatimo ponudu Vučića zato što nemamo poverenje. To znači da više nisu sindikalni zahtevi, nego politički, e sad vidite da su zahtevi politički i država će da trpi do doređenog trenutka. Do određenog trenutka postupaćemo po zakonu.

- Kad god mislite, a znam da vas to strašno sekira i nervira, imajte poverenja u svoju zemlju, u svoju državu. Ne znači to što smo trpeljivi, da smo slabi. Nećemo da primenjujemo fizičku silu, ako na to nismo primorani - dodao je Vučić.

Mladi ljudi ono što je najvažnije tiče se vas. Ne mogu da vam podilazim i pričam ono što želite da čujete, mladost donosi brojne obaveze i odgovornosti. Posvetite se učenju jer svi uvek možete da izgubite i uvek neko nešto može da vam uzme, osim znanja. Bez tog znanja, nećete uspeti u životu.

- Država će poštovati zakone. Država trpi, ali zakoni će se poštovati - istakao je Vučić i dodao da su mladi budućnosti i da oni odlučuju u kakvoj će zemlji živeti.

- Nema umešeno, pa obešeno, nema lako ćemo, ništa nije lako, ali morate da imate cilj i da podignete lestvicu. Život je borba - rekao je predsednik Srbije.

Sala u kojoj će tribina održava je puna, a veliki broj mladih ljudi je ostao ispred Sava Centra.

Autor: Snežana Milovanov