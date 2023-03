Vučićević raskrinkao namere HEJTERSKE OPOZICIJE! Sva njihova sreća se svodila na srpsku nesreću! Neizmerno su tužni jer Vučić nije potpisao, kako oni to zovu, kapitulaciju (VIDEO)

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević kaže da opozicija ni sama ne bi znala protiv čega demonstrira.

- Čovek da ih pita protiv čega demonstriraju i protiv čega, nisam siguran da bi sa mogli da objasne. Pokušavam da shvatim protiv čega su to ti hejteri, pljuvači iz plivači iz opozicije. Prvo su rekli ne sme Vučić ništa da potpiše i nije ništa potpisao i kaže neće da potpiše to tu kako oni nazivaju kapitulacija, ne pada mu na na pamet evo sinoć lepo rekao. Pa kad su videli da neće da potpiše onda kažu nešto tajno pregovara pa kad su videli da ništa tajno ne pregovora kaže pustiće Kosovo u UN, pa sad kad vidimo da neće ni to da se desi, sad kažu da Vučić tretira Kosovo kao državu - istakao je Vučićević.

Kako je dodao, oni lažu sistematski od 2013. godine da će predsednik Vučić evo sad će samo što nije da prizna lažnu državu Kosovo.

- Isto tako godinu i mesec dana skoro lažu da će Vučić evo sad će samo što nije uvesti sankcije Rusiji. Sva njihova politika je čista laž tu nema ničega ničega odo činjenica. Oni su neizmerno tužni i nesrećni što Vučić nije potpisao tu kako su oni govorili kapitulaciju - naveo je Vučićević.

Kako je dodao, sva njihova politika se svodila na to da će on tamo u Briselu morati da nešto potpiše ili morati da prizna lažnu državu Kosovo pa da će onda oni na toj ne daj Bože srpskoj nesreći ili srpskom porazu da oni nešto profitiraju.

- Sva njihova sreća se svodila na srpsku nesreću. Sva njihova isplanirana pobeda se zapravo temeljila na strašnom srpskom porazu, pa kad se onda ta nesreća i taj porez nisu desili onda oni sad divljaju - dodao je Vučićević.

Ukazao je da opozicija sada najvljuje da će na dan pogroma Srba na KiM da sprovede demonstracije, a ne znaju protiv čega i ne umeju razloge da objasne.

