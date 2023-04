Petković: 10 godina nakon potpisivanja Briselskog sporazuma Priština ne želi da formira ZSO

Naredna runda dijaloga na visokom nivou biće posvećena Zajednici srpskih opština (ZSO) i da se uđe u konkretne korake za njeno formiranje, izjavio je danas direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, povodom 10-godišnjice potpisivanja Briselskog sporazuma.

"Dogovoreno je da naredna runda dijaloga bude posvećena ZSO, da uđemo u najkonkretnije korake, ali ne kako želi Kurti, nego kako je dogovoreno 2013. i 2015. godine - upravljački tim da obrazloži nacrt statuta ZSO i onda da usledi razgovor o tome", rekao je Petković gostujući u jutarnjem dnevniku RTS-a.

On je istakao da Statut treba da sadrži "sve odredbe koje stoje u opštim principima iz 2015. godine".

Petković je ponovio da ZSO za Beograd predstavlja ključni uslov za dalji proces normalizacije odnosa, što je potvrdio i dogovor u Ohridu.

Nova runda dijaloga Beograda i Prištine na najvišem nivou, uz učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija najavljena je za 2. maj, u Briselu.

Petković je ukazao da je, za razliku od Beograda koji je ispunio sve obaveze, Priština dosad na sve načina pokušavala da opstruiše dijalog i ne formira ZSO, kao i da oteža život Srbima na KiM, što se vidi kroz svakodnevne napade i incidente.

"Kada se pogleda šta se dešavalo u proteklih 10 godina, vidi se da posebnu odgovornost snosi međunarodna zajednica, Evropska unija i oni koji su podržali dijalog, jer su oni bili dužni da izvrše potreban pritisak na Prištinu da ZSO bude formirana. ZSO je kičma procesa dijaloga i mi smo u taj proces i ušli da bi se kroz ZSO obezbedila sva prava za Srbe dogovorena sporazumima iz 2013. i 2015. godine", rekao je Petković.

Istakao je da je Briselski sporazum za Beograd od ključne važnosti i da je on živ, te da je tako gledano i iz ugla Prištine, jer je ratifikovan u tamošnjem parlamentu i za njih predstavlja međunarodnu obavezu.

"Čudno je da posle 10 godina govorimo da Priština treba da formira ZSO, ali kada se čuje retorika Kurtija i Osmanije, vide se da oni to i ne žele, a ako bi se i formirala da bude ljuštura bez pravog sadržaja, dok nas zanimaju upravo njene suštinske nadležnosti i ciljevi", naglasio je Petković.

Ocenio je da je današnji dan trenutak kada bi trebalo da se zastide svi koji su upirali prstom u Beograd i govorili da on treba nešto da ispuni, a nisu izvršili pritisak na Prištinu.

Petković je dodao da Aljbin Kurti ne želi ZSO, nego krizu i nemire i da protera Srbe sa KiM.

To, prema njegovim rečima, pokazuje i činjenica da je od dolaska Kurtija na vlast na KiM bilo 320 indcidenata i da se Srbi svakoga dana suočavaju sa institucionalnim nasiljem Prištine.

"Došli smo do toga da je juče evropski parlament doneo odluku o viznoj liberalizaciju za KiM. Mi nemamo ništa protiv vizne liberalizacije jer je to pitanje slobode kretanja, ali problem je što je jučerašnjom odlukom nagradjen Kurti i to zato što proteruje Srbe i stalno generiše krize na Kosovu", rekao je Petković.

Odgovarajući na pitanje da li Beograd ostaje pri stavu da nema primene evopskog plana za normalizaciju odnosa pre formiranja ZSO, rekao je da naravno ostaje i da je ZSO za Beograd ključni uslov za normalizaciju odnosa.

Dodao je da će Srbija nastaviti da se bori za srpski narod na Kosovu i Metohiji i za formiranje Zajednice srpskih opština.

