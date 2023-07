VUČIĆ U EKSKLUZIVNOM INTERVJUU ZA PINK: Imaćemo ubedljivo najveće plate i penzije u istoriji! Moramo da vodimo politiku nacionalnih interesa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom intervjuu za televiziju Pink govorio je o svim aktuelnim temama.

Predsednik Vučić govorio je o najnovijim pozitivnim ekonomskim merama, o Srebrenici i Vulinu, kao i mnogim drugim temama.

Povećan broj novorođene dece

Vučić je govoreći o porastu broja novorođenih beba u odnosu na 2021. godinu rekao da smo jedini u celom širem regionu koji su imali isti ili veći broj živorođenih beba i da je to lepa vest.

- To je važna vest, 62.700 novorođene dece prošle godine, 0.8 odsto više nego prethodne, 2021. godine. Jedini smo u celom širem regionu sa takvom statistikom - naglasio je Vučić i dodao:

Bugarska je imala nešto više od 53.000, Hrvatska gotovo dvostruko manje dece 33.000. Albanija je u velikom padu.

- Vidi se rezultat mera - davanja više novca porodicama. Mi ćemo nastaviti sa tim merama - naveo je Vučić i dodao da je tome doprineo i povratak broja ljudi u Srbiju, ali i smanjen broj onih koji odlaze.

Predsednik Vučić je najavio i sistemske mere za peto i šesto dete.

- Manje ljudi odlazi iz zemlje. Naša stopa fertiliteta je porasla sa 1,52 na 1,63. To nije dovoljno, ali je rast. Najviše je tome doprinelo manje migracija na Zapad, ali i povratak ljudi u zemlju - rekao je Vučić.

U Beogradu je porast najmanji.

- Tamo gde ljudi najbolje žive, najmanje su zainteresovani. Tako je u svim gradovima sveta - rekao je Vučić.

Kaže da bi voleo uz kućne ljubimce da imamo i više dece.

- Ne ljutite se što ću to da kažem, najlepše je da imate decu - ako možete - rekao je Vučić.

Lečenje bolesne dece

- U našoj zemlji stalno ide kampanja da država ne vodi računa o bolesnoj deci. Izgradili smo puteve, mostove, bolnice, škole, vrtiće, stadione, pozorišta... Oni kažu jeste, ali decu i dalje lečimo na SMS. Nekada je neumesno da na to odgovarate, ali ću da podnesem izveštaj građanima Srbije - najavio je Vučić.

Vučić je rekao da je Srbija danas u pet zemalja u Evropi po nivou podrške različitim licima, uključujući i decu, u lečenju retkih bolesti i da mnogo veći broj dece je poslato i na lečenje i na dijagnostiku u inostranstvo.

- Deca upućena u inostranstvoi na lečenje i dijagnostiku od 2008. do 2012. - 440. Za ovih deset godina 4887. Onda je utrošeno 592 miliona dinara, a sada 3.670.000.000 dinara. I oni drže pridike o SMS lečenju - naveo je Vučić.

- Mi ćemo do kraja godine, mimo onog što je planirano u budžetu za retke bolesti izdvojiti 30 novih miliona evra. Doneli smo odluku da za SMA, govori se o skriningu, da te testove radimo po rođenju deteta - kazao je Vučić i rekao da to važi za celu Srbiju.

Kako kaže, od septembra u svakom porodilištu u Srbiji moći će da se radi test na spinalnu mišićnu atrofiju, države će utrošiti 62 miliona dinara.

Govoreći o deci oboleloj od SMA Vučić je rekao:

Mi planiramo i nadamo se da ćemo u naredna dva ili tri meseca doneti pravilnik da takvih petoro do sedmoro ili maksimalno osmoro dece godišnje o trošku države pošaljemo na lečenje".

Strane investicije

Na pitanje da li je rat u Ukrajini usporio dolazak stranih investitora, Vučić je odgovorio:

Nema sumnje da jeste, ali to se kod nas ne vidi, što je rezultat minulog rada. Mi Srbi se uvek ponašamo kao da nije važno šta se dešava u svetu. Nadam se da će do marta da dođe bar do primirja u Ukrajini.

Predsednik Vučić kaže da imamo skoro pet milijardi evra na računu.

- Rezerve zlata su nam najveće u istoriji. Moramo da održimo zdrav sistem i nizak deficit - rekao je Vučić i istakao značaj Međunarodnog monetarnog fonda.

Kaže da radimo sve od velikih projekata. Ističe da je krenula izgradnja puta Jermenovci - Plandište i dodao da se rade putevi u Sečnju.

Vučić je rekao da očekuje preko 4,5 milijarde stranih investicija do kraja godine.

Imaćemo najveće plate i penzije u istoriji

- Već od 1. septrembra prosvetnim radnicima i studentskom standardu, kao i medicinskim sestrama rastu plate za 5,5 odsto, od oktobra rastu penzije za 5,5 odsto, za 14,6 od 1. januara kumulativno. To će biti ubedljivo najveće penzije i plate u istoriji - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da specijalcima u vojsci dramatično rastu plate, kao i u Vojno-tehničkom institutu.

To su ogromni skokovi. Ti ljudi će živeti neuporedivo bolje. To moramo da uradimo i za Žandarmeriju", rekao je Vučić i najavio povećanje i za sve zaposlene u javnom sektoru.

O EKSPU 2027

Kad je u pitanju EKSPO 2027, Vučić kaže da je to velika nada za Srbiju.

- To je velika nada za Srbiju. Nećemo moći da uradimo na nivou kao Dubai, jer nemamo toliko novca, ali ćemo uraditi tako da Beogradu ostane najbolji ili drugi najbolji sajamski prostor u Evropi - naveo je Vučić.

- Napravićemo nešto što će biti u prva dva sajamska prostora u Evropi. Tada će biti završen i nacionalni stadion koji će biti lepotica i mnogo lepši od Alijanc arene - rekao je Vučić.

Najavio je novih 2,6 miliona novih turista zbog EKSPA.

- Moraćemo da izgradimo novih 130 hotela. To su ogromne razmere - rekao je Vučić.

Soko ostvario veliki uspeh

Voz "Soko" će uskoro imati ukupno 5 miliona putnika.

- To je veliki uspeh naš. Na Palić ćete moći da stignete za sat i pet, sat i deset minuta. Do Niša ćemo stizati za sat i četrdesetpet minuta - tvrdi Vučić.

Trik zapada

Vučić je govoreći o smanjenju broja pripadnika kosovske policije na severu Kosmeta rekao da je reč o triku.

- Nažalost više nećete moći da mi vidite osmeh na licu - rekao je Vučić počevši da govori o situaciji na KiM.

Srbi kažu: 'Čekali smo 10 godina formiranje ZSO, hapsite nam ljude, pucate u njih'. A pritom, srećom, nijedan Albanac nije ranjen. Dozvoljeno je ubijati Srbe jer niko ne vodi istrage o ranjenim Srbima".

- Nije problem da morate nekad da popustite jer je neko jači. Ali je problem kad vas neko tretira, i to celu zemlju, sve nas, kao kretene. Maltretiranje traje svakog dana. Mimo Briselskog sporazuma postavljaju punktove. A onda će malo da podignu optužnice i prete ljudima sa Srpske liste - kaže Vučić i dodaje:

Onda me pozovu Šolc i Makron. Bio sam jako ljut u Kišinjevu, s pravom. Kažu mi da Albanci moraju da podnesu ostavke u opštinama, a da mi moramo da učestvujemo na izborima. Ja ih pitam šta se promenilo. Da li su formirali ZSO? Kurti kaže da mu ne pada na pamet da to uradi. Onda iz Brisela zovu i kažu da moramo da pišemo peticiju i onda znači ne važi ono što su Šolc i Makron rekli 20 dana ranije. Bolje igram šah od njih, od većine pročitao i više knjiga, ali oni imaju sirovu silu".

Kako kaže, jedino ih interesuje kako da sačuvaju svoje čedo i kako da prave balanse oko svega.

- To ide dotle da kažu da ne mogu da idu sankcije protiv Svečlje jer "hapsi huligane". A kad su Makedonci krenuli da hapse teroriste koji su im ubijali policajce, onda se tražio zakon o amnestiji" - podsetio je Vučić.

- Da pogledamo ceo region. Danas završeno formiranje Vlade Crne Gore. Drago mi je da Bošnjaci imaju šest ministarstava, a Srbi "šipak", a ima ih 30 odsto u Crnoj Gori. Imaće i Hrvati sa 0,9 odsto stanovništva i srećan sam zbog toga. Imaće i Albanci, samo Srbi neće to da imaju jer će uvek da budu 'remetilački faktor - naveo je Vučić i dodao:

O govoru Bećirovića - Zabrinulo me je postavljanje pitanja, način na koji je postavljeno, a to je može li, kako oni kažu, genocid da se ponovi.... Na osnovu čega su to zaključili?, a to je poruka spremaj se narode, mrzite Srbe, oni se spremaju ponovo da nam naude i na to niko nije reagovao... A moja poruka Bošnjacima je: Mi Srbi živimo sa vama, hoćemo samo prijateljstvo i hoćemo da vam pokažemo da želimo da prevaziđemo loše stvari koje su se i nama događale u prošlosti - rekao je Vučić. - Zašto svet ćuti o svemu i zašto Srbi moraju uvek da budu krivi... Ko radi na projektu "velika Srbija" i nikada nisam izgovorio sintagmu "srpski svet", što ne postoji - kazao je Vučić.

Srbija na evropskom putu

Kad me pitaju da li je Srbija na evropskom putu. Kažem im: 'Da, jeste'. I to ne zato što sam fasciniran Briselom, gde sam bio 200 puta, a samo jednom mi je bilo lepo. Mi moramo da vodimo računa o svim našim interesima - životima ljudi, ekonomiji i politici.

- Nemačka će 2030. biti deseta zemlja sveta, pašće sa četvrtog mesta, i biće jedina evropska zemlja među prvih deset. Dominiraće azijske zemlje i, naravno, Amerika - dodao je Vučić.

Verujem da bih mogao da se sastanem sa Stoltenbergom narednih dana Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je večeras da bi u narednih nekoliko dana moglo da dođe do sastanka sa generalnim sekretarom NATO alijanse Jensom Stoltenbergom. "Čim budem znao, kada bude zakazan sastanak, obavestiću javnost", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje voditelja na Pinku kada će se sastati sa Stoltenbergom i da li je zakazan sastanak. Verujem da će do sastanka doći u narednih nekoliko dana, dodao je Vučić.

Sankcije Vulinu

Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije šefu bezbednosne agencije Srbije Aleksandru Vulinu, na šta je predsednik Vučić rekao da one ne bi bile uvedene da je Srbija uvela sankcije Rusiji.

- Ako nam dostave bilo kakvu informaciju oko droge, procesuiraćemo Vulina. Ali od toga nema ništa. Razlog je Moskva i njegov odnos prema Rusiji. I da sam ja koji dan pre toga rekao da uvodimo sankcije Rusiji, sankcija prema Vulinu ne bi ni bilo - rekao je Vučić i dodao:

Naravno da su nam mnogo važni odnosi sa SAD. Ima mnogo ljudi u administraciji sa kojima dobro sarađujemo. Za Kristofera Hila mogu kažem da nam je prijatelj i da je mnogo inteligentan čovek".

- Sankcije Vulinu za nas nije laka mera, to bila moja politika i ja sam za to kriv, ali mi moramo da razumemo da je to vrlo ozbiljna situacija i da se tako prema tome odnosimo - naglasio je Vučić.

Opozicija tvrdi da mora da bira između Vulina i SAD

- Mnogo su to pametno smislili, to bi i moj Vukan smislio - rekao je Vučić na pitanje o tvrdnjama opozicije da on sad mora da bira između Vulina i SAD.

Kaže da se kmetske duše odnose prema onome što kaže Amerika kao da je to Bog rekao.

Ističe da su zahtevi protesta bili koordinisani od početka, samo ih nisu smišljali oni koji su se njima hvalili.

Srbima poručuje da se čuvaju od ljudi koji puze za onima koji smatraju da su Bogovi.

Dodaje da Borko Stefanović zna da Ukrajina nije bliža EU od Srbije, ali da svesno obmanjuje javnost.

- Hoćeš li da mi imamo 400.000 mrtvih, uništene gradove i da ne kontrolišemo 25 odsto teritorije naše zemlje? Da li to hoćeš svojoj zemlji, pa je porediš sa Ukrajinom? - pitao je Vučić Stefanovića.

Kaže da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji zbog morala.

- Kada nama Srbima dođete i kažete da li podržavamo teritorijalni integritet Rusije,ja kažem "da", a onda pitam da li ti naši prijatelji podržavaju teritorijalni integritet Srbije u skladu sa istom Poveljom UN ili Rezolucijom 1244. Opet tišina. Nama su uvodili sankcije. Moralna pozicija Srbije je najvažnija. Ne zarađujemo novac od toga i nisam siguran da li ćemo izdržati na toj poziciji - rekao je Vučić.

Ističe da političari Zoran Lutovac, Nebojša Zelenović i Borko Stefanović za 12 godina nisu izgradili nijednu bolnicu.

Botovi

Govoreći o kampanji "Ja sam bot", Vučić kaže da se ne radi o pitanju novca i da država pomaže deci, odgovarajući na kritike bivšeg ministra Zorane Mihajlović.

- Najgori su ljudi koji pljuju u korito iz kog su sami pili. Ne zanimaju me njihovi komentari - rekao je Vučić.

Kaže da, ako su botovi i on "glupani i tupani", kako bi tek političke protivnike pobeđivao na izborima da nije "glupan i tupan".

- Pogledajte sebe u ogledalo i pokažite malo poštovanje prema drugima, ako tražite poštovanje prema vama - rekao je Vučić.

Kaže da je SNS jedina politička stranka koja ni dinara nikome ne duguje.

Govoreći o tome što Vladeta Janković nagoveštava da ga "Blekrok" drži na vlasti, Vučić kaže da je to na nivou antivakserskih izjava.

- To je za "Treće oko" i to za neki slabiji tekst - rekao je Vučić.

Izbora će biti

Vučić je rekao da će izbora biti, a da će u aprilu ili maju mesecu biti opšti izbori.

Izbora će biti i biće sprovedeni u miru. A kada? Zavisi od njih. U septembru ili oktobru... Opšti će biti u aprilu ili maju - naveo je Vučić.

Kako kaže, opozicija zna da ni ti ljudi koji šetaju neće za njih da glasaju.

- Izbori jednom moraju da se dogode. Izbori će da se dogode, voleli oni to ili ne, a onda će svima da pokažu kako smo mi propali, a kako su oni uspešni - kazao je Vučič.

Razgovaraću sa ljudima po Srbiji

Vučić je najavio da će obilaziti ljude po Srbiji, da će razgovarati sa njima, te da će i narodni pokret biti formiran.

- Oni koji neće na izbore, da li stvarno veruju da je danas moguće doći na vlast tako što ćete nekog da ubijete? To pokazuje koliko živite u prošlom vremenu - naveo je Vučić.

Kako kaže, završeno je prvo poluvreme, podignute su plate i penzije, a sada kada su uspeli da vrate Srbiju iz zone propadanja potrebno je drugo, pobedničko poluvreme.

- 500.000 ljudi danas više radi nego 2012. godine, zato nam je potrebni drugo poluvreme - kazao je Vučić i rekao da će SNS ići sa programom i planovima, a da će drugi ići sa planovima kako da ga ubiju.